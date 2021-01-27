Banda Big Beatles lança novo disco com participação de famosos da MPB

Banda Clube Big Beatles Crédito: Divulgação

A nossa banda Clube Big Beatles acaba de lançar seu 4º disco com o nome “Clube Big Beatles & Seus Sócios”. O trabalho reúne nomes representativos da música brasileira, artistas diretamente ligados à história dos Beatles. No final de janeiro, o disco, produzido por Edu Henning, estará disponível em todas as plataformas de streaming. Além desse, a banda já produziu dois DVDs e três CDs, sendo que um destes trabalhos foi gravado ao vivo no The Cavern Club, Liverpool, na Inglaterra.

O projeto "Clube Big Beatles & Seus Sócios" tem participações de nomes consagrados do meio musical: Edgard Scandurra (Irá!), Bruno Gouveia (Biquíni Cavadão), Andreas Kisser (Sepultura), Dado Villa-Lobos (Legião Urbana), Armandinho Macêdo (A Cor do Som), Ivan Lins, Evandro Mesquita (Blitz), João Barone (Paralamas do Sucesso), Flávio Venturini, Zé Renato (Boca Livre), Leo Gandelman e Jerry Adriani em sua última gravação.

Todas as músicas, clássicos dos Beatles, foram registradas em estúdio, exceto as três faixas bônus que fecham o disco. Estas, gravadas ao vivo em apresentações em Vitória, trazem a Banda da Polícia Militar do Espírito Santo (um patrimônio cultural capixaba), Tony Sheridan (o responsável por lançar os Beatles no mundo do disco) e Pete Best (o primeiro baterista dos Beatles), e serão lançadas numa segunda fase.

JANTAR

Luciano Bragatto e Emanuele Rabello: brindando na Aleixo Netto! Crédito: Léo Gurgel

CENTENÁRIO DO IAB

Os arquitetos Geraldo Lino e Daniela Caser, respectivamente, Presidente e Vice-presidente do IAB-ES, comemoram o centenário do IAB no Brasil. Há um século a entidade realiza ações em prol da arquitetura e do urbanismo pela democracia, cultura e direito à cidade. Presente em todos os estados brasileiros, o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), fundado em 1921, é a mais antiga e representativa entidade dos arquitetos do país. Hoje o IAB se depara com um enorme desafio, que é o resgate da dimensão social da arquitetura, por meio do fortalecimento da perspectiva urbanística da atividade de um arquiteto.

VERÃO

Pedro Paulo Moyses e Tito Dias Kalinka: brindando o sucesso! Crédito: MONIQUE JANUTT

VACINA E TESTE COVID

O assunto da vez é a vacina do COVID que começou a ser aplicada na última semana. Mas não é porque a vacinação começou que o povo deve relaxar com os cuidados e principalmente deixar de fazer os testes antes ou depois de viajar ou encontrar muitas pessoas, ou diante de qualquer suspeita. Segundo o coordenador geral do Teste Covid Capixaba, Edson Mezadri Vieira, que realiza exames para detecção da Covid-19 em sistema drive thru, no final do ano com Natal e Ano Novo teve um ‘boom’ na demanda por exames de Covid recorde de testes, afinal muita gente participou de festas ou viajou. “Mas um erro que muita gente comete é não retornar para fazer o teste novamente após essas viagens e encontros. A proteção e cuidados deve continuar. O vírus continua por aí e até todos serem vacinados vai demorar. Não deixe de proteger a si mesmo e os outros ao redor”, complementa ele.

ENCONTRO FASHION

Gabriela Negrelli, Elcimar Araujo e Mariana Araujo Crédito: Mônica Zorzanelli

DE OLHO NO MERCADO

Não se fala em outra coisa no mundo dos negócios a não ser em ESG. Traduzida para o português, a sigla se refere a Ambiental, Social e Governança. Isso tem acontecido por conta da valorização de negócios sustentáveis no cenário global, e que deve ser uma tendência também por aqui. O especialista em ERP e diretor da Sankhya-ES, Renato William, explica o que isso significa de fato. “O primeiro pilar é focado na busca constante por minimizar o impacto ambiental; já o segundo é o de cunho social, que consiste em elementos ligados às pessoas, como a cultura corporativa; por fim, o terceiro pilar está ligado ao processo de governança corporativa, ou seja, de que forma os interesses dos acionistas estão alinhados com a gestão da companhia. A adoção de princípios ESG na análise de empresas permite trazer para mesa de discussão questões que, além de serem fatores cruciais para o bem da sociedade, manutenção do planeta e construção de um mundo melhor, afetam diretamente seus resultados”.

MODA

Carol Soprani e Gerciani Tamagnoni : encontrinho fashion Crédito: Mônica Zorzanelli

JANEIRO BRANCO

É o mês do janeiro branco, uma campanha criada em 2014 por um grupo de psiquiatras de Minas Gerais. "A ideia é levantar o debate sobre a saúde mental no Brasil. Esse ano, em especial, isso ganha uma relevância fundamental, por conta das ondas de casos de Covid-19 - e das doenças associadas à pandemia, como ansiedade e depressão. Mais do que nunca, é importante discutir o assunto para diminuir o medo de buscar ajuda, o estigma, o adoecimento das pessoas", explica o médico psiquiatra Valber Dias Pinto.

O VESTIDO PERFEITO