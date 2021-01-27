Banda Big Beatles lança novo disco com participação de famosos da MPB

A nossa banda Clube Big Beatles acaba de lançar seu 4º disco com o nome “Clube Big Beatles & Seus Sócios”. O trabalho reúne nomes representativos da música brasileira, artistas diretamente ligados à história dos Beatles. No final de janeiro, o disco, produzido por Edu Henning, estará disponível em todas as plataformas de streaming. Além desse, a banda já produziu dois DVDs e três CDs, sendo que um destes trabalhos foi gravado ao vivo no The Cavern Club, Liverpool, na Inglaterra.
O projeto "Clube Big Beatles & Seus Sócios" tem participações de nomes consagrados do meio musical: Edgard Scandurra (Irá!), Bruno Gouveia (Biquíni Cavadão), Andreas Kisser (Sepultura), Dado Villa-Lobos (Legião Urbana), Armandinho Macêdo (A Cor do Som), Ivan Lins, Evandro Mesquita (Blitz), João Barone (Paralamas do Sucesso), Flávio Venturini, Zé Renato (Boca Livre), Leo Gandelman e Jerry Adriani em sua última gravação.
Todas as músicas, clássicos dos Beatles, foram registradas em estúdio, exceto as três faixas bônus que fecham o disco. Estas, gravadas ao vivo em apresentações em Vitória, trazem a Banda da Polícia Militar do Espírito Santo (um patrimônio cultural capixaba), Tony Sheridan (o responsável por lançar os Beatles no mundo do disco) e Pete Best (o primeiro baterista dos Beatles), e serão lançadas numa segunda fase.
JANTAR
CENTENÁRIO DO IAB
Os arquitetos Geraldo Lino e Daniela Caser, respectivamente, Presidente e Vice-presidente do IAB-ES, comemoram o centenário do IAB no Brasil. Há um século a entidade realiza ações em prol da arquitetura e do urbanismo pela democracia, cultura e direito à cidade. Presente em todos os estados brasileiros, o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), fundado em 1921, é a mais antiga e representativa entidade dos arquitetos do país. Hoje o IAB se depara com um enorme desafio, que é o resgate da dimensão social da arquitetura, por meio do fortalecimento da perspectiva urbanística da atividade de um arquiteto.
VERÃO
VACINA E TESTE COVID
O assunto da vez é a vacina do COVID que começou a ser aplicada na última semana. Mas não é porque a vacinação começou que o povo deve relaxar com os cuidados e principalmente deixar de fazer os testes antes ou depois de viajar ou encontrar muitas pessoas, ou diante de qualquer suspeita. Segundo o coordenador geral do Teste Covid Capixaba, Edson Mezadri Vieira, que realiza exames para detecção da Covid-19 em sistema drive thru, no final do ano com Natal e Ano Novo teve um ‘boom’ na demanda por exames de Covid recorde de testes, afinal muita gente participou de festas ou viajou. “Mas um erro que muita gente comete é não retornar para fazer o teste novamente após essas viagens e encontros. A proteção e cuidados deve continuar. O vírus continua por aí e até todos serem vacinados vai demorar. Não deixe de proteger a si mesmo e os outros ao redor”, complementa ele.
ENCONTRO FASHION
DE OLHO NO MERCADO
Não se fala em outra coisa no mundo dos negócios a não ser em ESG. Traduzida para o português, a sigla se refere a Ambiental, Social e Governança. Isso tem acontecido por conta da valorização de negócios sustentáveis no cenário global, e que deve ser uma tendência também por aqui. O especialista em ERP e diretor da Sankhya-ES, Renato William, explica o que isso significa de fato. “O primeiro pilar é focado na busca constante por minimizar o impacto ambiental; já o segundo é o de cunho social, que consiste em elementos ligados às pessoas, como a cultura corporativa; por fim, o terceiro pilar está ligado ao processo de governança corporativa, ou seja, de que forma os interesses dos acionistas estão alinhados com a gestão da companhia. A adoção de princípios ESG na análise de empresas permite trazer para mesa de discussão questões que, além de serem fatores cruciais para o bem da sociedade, manutenção do planeta e construção de um mundo melhor, afetam diretamente seus resultados”.
MODA
JANEIRO BRANCO
É o mês do janeiro branco, uma campanha criada em 2014 por um grupo de psiquiatras de Minas Gerais. "A ideia é levantar o debate sobre a saúde mental no Brasil. Esse ano, em especial, isso ganha uma relevância fundamental, por conta das ondas de casos de Covid-19 - e das doenças associadas à pandemia, como ansiedade e depressão. Mais do que nunca, é importante discutir o assunto para diminuir o medo de buscar ajuda, o estigma, o adoecimento das pessoas", explica o médico psiquiatra Valber Dias Pinto.
O VESTIDO PERFEITO
Uma das maiores preocupações das formandas para a noite do baile de gala é a escolha do vestido. Segundo o produtor de eventos Vagner Loppes, cada vez mais elas se preocupam em selecionar um modelo exclusivo e que se adapte bem ao próprio corpo. “Hoje, vamos além dos preparativos da festa e prestamos também uma consultoria para ajudar em cada etapa, especialmente na do vestuário para as cerimônias. Esse processo de seleção do vestido, por exemplo, começa até 8 meses antes da festa. Procuramos não só aqui, como também costumamos viajar com as alunas para outros Estados, passando por diversas lojas de marcas que são referência em trajes finos”, explica.