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Cantora Giovanna lança single "A2" com direito a clipe sensual

A canção que mistura pop e R&B ganhou as plataformas digitais nesta sexta-feira (29), já com peça audiovisual repleta de dança

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 18:05

Publicado em 

29 jan 2021 às 18:05
A cantora Giovanna
A cantora Giovanna Crédito: Gabryel Sampaio
A cantora Giovanna – que lançou em 2020 EP com seu nome mesclando pop, funk, música latina e pitadas eletrônicas – disponibilizou nesta sexta-feira (29), em todas as plataformas digitais, o single sensual "A2". A música nova estreia com clipe, em que a morena mostra suas habilidades na dança. 
Natural de São Paulo, a artista morou seis anos nos Estados Unidos, o que garantiu às suas produções referências fortes do pop, como Beyoncé, Rihanna, Shakira, Michael Jackson e outros. Essas bases musicais se mostram presentes no mais novo trabalho de Giovanna, que mistura pop e R&B em um som sensual, ideal para um momento a dois.
O clipe tem como referência o vídeo de "Freedom", de George Michael, somada à cores escuras e pastéis, que garante uma atmosfera sensual. Em seu enredo ele  mostra um romance virtual, no qual a cantora aparece chamando a atenção  do rapaz através de uma webcam.
O roteiro da obra audiovisual, que faz uma ponte entre o passado e o presente,  é assinado por Pedro Fiorillo e pela própria cantora. A preparação para o clipe, que exibe paços de stiletto, exigiu da artista preparo de alguns meses em aulas de pole dance e chair dance, além da criação da coreografia. 

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