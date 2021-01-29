Cantora Giovanna lança single "A2" com direito a clipe sensual

A cantora Giovanna Crédito: Gabryel Sampaio

A cantora Giovanna – que lançou em 2020 EP com seu nome mesclando pop, funk, música latina e pitadas eletrônicas – disponibilizou nesta sexta-feira (29), em todas as plataformas digitais, o single sensual "A2". A música nova estreia com clipe, em que a morena mostra suas habilidades na dança.

Natural de São Paulo , a artista morou seis anos nos Estados Unidos , o que garantiu às suas produções referências fortes do pop, como Beyoncé, Rihanna, Shakira, Michael Jackson e outros. Essas bases musicais se mostram presentes no mais novo trabalho de Giovanna, que mistura pop e R&B em um som sensual, ideal para um momento a dois.

O clipe tem como referência o vídeo de "Freedom", de George Michael, somada à cores escuras e pastéis, que garante uma atmosfera sensual. Em seu enredo ele mostra um romance virtual, no qual a cantora aparece chamando a atenção do rapaz através de uma webcam.