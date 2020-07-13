Dia do Rock: Hugo Bonemer relembra trajetória com o gênero

"As apresentações aconteceram no Palco Mundo e abríamos os shows para as bandas do dia. Foi emocionante e apavorante, nos apresentávamos para 70 mil pessoas", relembra Bonemer.

Ainda no cinema, em 2018, o ator deu vida ao cantor Bobby Darin no longa Minha Fama de Mau. O personagem é baseado no cantor norte-americano homônimo de grande sucesso na década de 1960. Na ocasião, Hugo gravou duas músicas a pedido da produção do longa. Uma delas é o clássico do rock dos anos 60: Splish Splash.

Visto que o estilo esteve bastante presente em trabalhos que fez no cinema, teatro e televisão, o ator faz uma reflexão sobre a sua relação com o gênero. "Ter feito diferentes trabalhos em vários segmentos me proporcionou poder experimentar mais e o rock é um dos estilos que melhor me receberam nessa trajetória. Sou muito agradecido por esses momentos especiais que pude desfrutar tanto com as músicas quanto com a história desse gênero tão especial", finaliza.