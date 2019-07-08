Hugo Bonemer surge irreconhecível e choca fãs no Show dos Famosos

A apresentação denodeste domingo (7) movimentou a web depois de o ator subir ao palco. Ele chocou os fãs com umaperfeita do cantor, que ficou famoso com sua versão dena internet.

“Hugo Bonemer irreconhecível, deu show”, comentou uma fã, nas redes sociais. Outra, soltou: "Não descobri, de verdade, que era o Hugo". Um fã escreveu: "Não consegui descobrir quem homenageou o mito durante o Show dos Famosos".