'BBB 20': Hugo Bonemer posta nude após Prior ser eliminado

"Momento de pagar promessa, então vamos lá...", afirmou o ator em sua conta no Twitter, rindo, antes de descer a câmera e mostrar que estava pelado. Para decepção dos internautas, no entanto, ele colocou uma sacola plástica em suas partes íntimas e fez até campanha contra o uso de plásticos.

"Ué, o que é isso? Uma sacola plástica, como assim, gente? Mas vocês não viam os posts que eu fazia antes, pedindo para não usarem sacolas, copo, canudo, escova de dente, que tem de bambu. Vocês nem curtem, não estão nem aí. Era só ter recusado uma sacolinha. Que pena, né?!", brincou ele em meio a risos.