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Mas decepcionou!

'BBB 20': Hugo Bonemer posta nude após Prior ser eliminado

Ator cumpriu promessa e acabou postando em seu próprio perfil fotos nus, mas decepcionou os fãs ao cobrir as partes íntimas nos vídeos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 15:17

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 15:17

O ator Hugo Bonemer
O ator Hugo Bonemer Crédito: Reprodução/Instagram @hugobonemer
A saída de Felipe Prior, 27, do Big Brother Brasil 20 na noite desta terça-feira (31) foi motivo de alegria para alguns, tristeza para outros e também momento de pagar algumas promessas. Esse foi o caso de Hugo Bonemer, 32, que se exibiu como havia prometido caso o arquiteto fosse eliminado do reality da Globo. 
"Momento de pagar promessa, então vamos lá...", afirmou o ator em sua conta no Twitter, rindo, antes de descer a câmera e mostrar que estava pelado. Para decepção dos internautas, no entanto, ele colocou uma sacola plástica em suas partes íntimas e fez até campanha contra o uso de plásticos.
"Ué, o que é isso? Uma sacola plástica, como assim, gente? Mas vocês não viam os posts que eu fazia antes, pedindo para não usarem sacolas, copo, canudo, escova de dente, que tem de bambu. Vocês nem curtem, não estão nem aí. Era só ter recusado uma sacolinha. Que pena, né?!", brincou ele em meio a risos.

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Prior deixou a casa do BBB com 56,73% dos votos, contra 42,51% de Manu Gavassi e 0,76% de Mari, em um paredão histórico,que bateu o recorde de mais votos, superando a marca de 1,5 bilhão. Famosos que estavam na torcida pela permanência de Manu também se manifestaram, como Neymar, que disse que não assistirá mais ao programa.

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