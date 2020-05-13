Resultados da nova cúpula da segurança pública no ES são animadores

Em Cariacica, coronel Ramalho conversa com policiais antes da segunda fase da Operação Caim Crédito: Reprodução do Facebook

Os números mais recentes de homicídios no Estado apontam uma queda considerável, após os meses de fevereiro e março terem testemunhado mais de cem mortes, o que acendeu o alerta da sociedade. Já com a nova gestão da Secretaria Estadual de Segurança Pública, trocada no dia 6 de abril, naquele mês foram registrados 95 homicídios, ante as 140 mortes de março e as 110 de fevereiro

A estratégia de redução de assassinatos tem sido a prioridade do governo estadual desde o fim da primeira década deste século, quando se estabeleceu entre os mandatos que se sucederam. Uma política de Estado incontestavelmente bem-sucedida, portanto. O ano de 2019 foi um marco desse processo, quando o Espírito Santo registrou menos de mil mortes em um ano , algo que não ocorria desde os anos 90.

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Vale a nota: com a mudança de comando, nem mesmo a pandemia que tem mobilizado o planeta está impedindo as ações de combate à violência neste período tão turbulento. Não é tarefa simples, principalmente diante dos cuidados que devem ser dedicados aos agentes da lei , a linha de frente dessa guerra que, se parece não ter fim, continua sendo encarada com a importância que nunca deixa de ter.

Um enfrentamento amplo, que mostra a disposição das forças policiais pelo desbaratamento de gangues e facções que se infiltram por todo o território. É um importante recado para a criminalidade: as maiores cidades do Estado podem até concentrar as ações, mas o interior não está desguarnecido.

E foi o que se viu na última segunda-feira (11), com a Operação Sentinela, com a prisão de mais 48 suspeitos em 37 municípios. Mais de 500 policiais militares estiveram envolvidos na ação. A promessa é a de que esse tipo de operação ofensiva continue.

As cadeias de comando do tráfico precisam sofrer esse tipo desestabilização regularmente, e a chegada do Coronel Alexandre Ramalho tem tudo para ser crucial nessa estratégia, dada a sua experiência. É preciso ocupar os vácuos que permitem o estabelecimento de formas paralelas de poder, reduzindo a influência maléfica nos bairros mais pobres.

Grande Vitória está retalhada por grupos criminosos, o que é visível com a explosão da violência registrada nos últimos anos em regiões como a do Bairro da Penha . Com a autoridade se fazendo presente, haverá reação, mas o inimigo não tarda a ser vencido.

Não sem antes haver a necessária inclusão, de quem vive sob a égide do terror do tráfico, aos parâmetros civilizatórios, com acesso a oportunidades que estão sendo historicamente negadas.

Educação de qualidade, saúde, saneamento, moradia, tudo faz parte desse pacote ainda inatingível em um país tão desigual, mas essencial para tirar a criminalidade do horizonte das possibilidades mais promissoras. A vulnerabilidade social ainda é o maior dos males, o que não impede que o enfrentamento seja colocado em evidência quando uma guerra real está em curso.