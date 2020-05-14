No vídeo da reunião de Bolsonaro, pandemia foi apenas uma figurante

Reunião ministerial em que Bolsonaro teria pressionado Moro para interferir na PF no Rio foi filmada Crédito: Marcos Correa/PR

É uma investigação que está em curso, portanto todas as inferências podem cair no vazio. Mas os indícios de possíveis crimes de responsabilidade se engrossam a cada novo episódio. Ainda na terça-feira, com a circulação das informações sobre o teor do vídeo, Jair Bolsonaro chegou a afirmar que a Polícia Federal nunca havia investigado ninguém de sua família

Um dia depois, o ex-superintendente da Polícia Federal do Rio Carlos Henrique Oliveira confirmou em depoimento que o senador Flávio Bolsonaro era investigado em um inquérito em curso na superintendência fluminense.

Da exibição privê da terça-feira, cercada de segurança, sabe-se que a reunião de quase duas horas foi marcada por palavrões e brigas explícitas de ministros. O anúncio de distribuição de cargos para o Centrão foi vociferado, sem pudores. Aos que testemunharam, ficou a marca de uma conferência com nenhuma deferência republicana.

Uma reunião realizada em pleno 22 de abril, dia em que o Brasil pós-descobrimento completava 520 anos. Uma data que marcou 45.757 casos registrados de Covid-19 e 2.906 mortes em todo o país, de acordo com dados do Ministério da Saúde.