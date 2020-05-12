Bolsonaro admite que falou da família em reunião, mas não sobre a PF

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fala com jornalistas sobre o vídeo da reunião ministerial realizada nesta terça-feira (22) Crédito: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress

Ainda na tarde desta terça, no entanto, Bolsonaro afirmou que "não tem no vídeo a palavra Polícia Federal ou superintendência". Ele sustenta que falava da segurança de familiares, que é provida pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI). "Não tem a palavra investigação", complementou. "A Polícia Federal nunca investigou ninguém da minha família", alegou.

As declarações do presidente foram dadas à imprensa. Repórteres o questionaram sobre o vídeo e perguntaram se ele poderia, então, divulgar o conteúdo para o público. "O vídeo tá com sigilo secreto (sic)", respondeu, emendando que, para ele, a gravação não poderia ser mostrada na íntegra devido a questões de política externa.

Bolsonaro ainda sustentou que enviou a gravação para integrar o inquérito porque quis, poderia não ter entregado. Na verdade, o envio do vídeo foi uma determinação do ministro Celso de Mello, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).

"A FITA ERA PARA SER DESTRUÍDA"

Bolsonaro chegou a dizer que o vídeo deveria ter sido destruído: "Em reunião ministerial, sai muita coisa. Agora, não é para ser divulgada. A fita era para ser destruída  após aproveitar imagens para divulgação, ser destruída. Não sei por que não foi. [Inaudível] Poderia ter falado isso [que a fita foi destruída]? Poderia. Mas jamais eu ia faltar com a verdade. Por isso, resolvi entregar a fita. Se eu tivesse falado que foi destruída, iam fazer o quê? Nada. Não tinha o que falar".

Um inquérito foi aberto para apurar as acusações de Moro contra Bolsonaro. O ex-ministro disse que o presidente tentou interferir politicamente na Polícia Federal.

Bolsonaro nega. "Minha preocupação, depois da facada, sempre foi com a segurança da minha família", alegou, nesta terça. Foi a primeira vez que ele citou esse argumento, desde que Moro anunciou a própria demissão e as acusações, no dia 24 de abril.