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"Sessão de cinema"

PF vai exibir vídeo de reunião ministerial nesta terça; Moro vai

Ex-ministro, procurador-geral da República e advogado-geral da União poderão ver o vídeo ao mesmo tempo. Moro diz que no encontro Bolsonaro o pressionou para interferir na Polícia Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 07:17

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 07:17

A Polícia Federal vai exibir na manhã desta terça (12) a restrito grupo de autoridades que tiveram permissão ministro Celso de Mello, a gravação da reunião ministerial de 22 abril, na qual, segundo o ex-ministro Sergio Moro, o presidente Jair Bolsonaro teria cobrado a substituição do diretor-geral da PF e do superintendente no Rio. Moro irá a Brasília para acompanhar a exibição, acompanhado por seu advogado Rodrigo Sánchez Rios.
Reunião ministerial em que Bolsonaro teria pressionado Moro para interferir na PF no Rio foi filmada
Reunião ministerial em que Bolsonaro teria pressionado Moro para interferir na PF no Rio foi filmada Crédito: Marcos Correa/PR
No sábado (9) o decano do Supremo autorizou que o ex-ministro, o procurador-geral da República Augusto Aras e o advogado-geral da União, José Levi Mello do Amaral Júnior, tenham acesso ao vídeo entregue pelo governo na noite de sexta (8).
No despacho, o ministro indicou que a data de acesso seria designada pela presidente do inquérito, delegada Christiane Corrêa Machado, que mostraria o conteúdo integral do HD entregue pelo governo ao STF em 'ato único'.
Segundo a PGR, assistirão ao vídeo os procuradores que já acompanham o caso - João Paulo Lordelo Guimarães Tavares, Antonio Morimoto e Hebert Reis Mesquita.

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