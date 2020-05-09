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Inquérito no STF

Governo entrega vídeo de reunião com Moro e Bolsonaro para STF

Ministro Celso de Mello determinou que gravação fique sob sigilo até que o procurador-geral, Augusto Aras, se manifeste
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 21:25

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 21:25

Reunião ministerial em que Bolsonaro teria pressionado Moro para interferir na PF no Rio foi filmada
Reunião ministerial em que Bolsonaro teria pressionado Moro para interferir na PF no Rio foi filmada Crédito: Marcos Correa/PR
A Advocacia-Geral da União (AGU) entregou na noite desta sexta-feira (8) ao Supremo Tribunal Federal (STF) o vídeo da reunião do presidente Jair Bolsonaro com o ex-ministro da Justiça Sergio Moro e outros auxiliares do governo. O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Celso de Mello, decidiu colocar temporariamente sigilo sobre o material.
Segundo a AGU, o vídeo entregue ao Supremo contém o inteiro teor da reunião, sem qualquer edição ou seleção de fragmentos. Determino que incida, em caráter temporário, a nota de sigilo sobre o HD externo encaminhado a esta Corte, no dia de hoje, pelo Senhor Advogado-Geral da União, mediante petição protocolada sob o nº 29.860/2020, determinou Celso de Mello.
Esse sigilo, que tem caráter pontual e temporário  autorizado pela cláusula inscrita no art. 5º, inciso LX, da Constituição da República, cuja possibilidade de aplicação expressamente ressalvei na decisão proferida no dia 05/05/2020 , será por mim levantado, em momento oportuno, observou Celso de Mello, que vai aguardar um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) para decidir sobre o tema.
O material vai agora compor o inquérito que investiga as acusações de interferência política que Moro levantou contra Bolsonaro.

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O encontro foi citado por Moro como o momento em que Bolsonaro teria ameaçado demiti-lo caso se recusasse a trocar o comando da Polícia Federal. Conforme o Estado apurou, palavrões, briga de ministros, anúncio de distribuição de cargos para o Centrão e ameaça de Bolsonaro de demissão generalizada a quem não adotasse a defesa das pautas do governo.
Revisão. A AGU pedia, desde quarta, 6, que o decano revisasse a ordem de entrega da gravação, inicialmente afirmando se tratar de uma reunião que tratou de assuntos sensíveis. Na quinta, 7, a defesa do governo pediu para enviar somente trechos do vídeo e, nesta sexta, pediu pra saber quem teria acesso à gravação quando as imagens fossem enviadas à Corte. O governo alega que na reunião foram tratados assuntos potencialmente sensíveis e reservados de Estado.
Após o depoimento de Moro no último sábado, 2, e pedido da Procuradoria-Geral da República, Celso de Mello cobrou o envio da íntegra da reunião, sem edições ou alterações. As autoridades deverão preservar a integridade do conteúdo de referida gravação, em ordem de impedir que os elementos nela contidos possam ser alterados, modificados ou, até mesmo, suprimidos, determinou o ministro na ocasião.
Em manifestação, a defesa de Moro alegou ao decano que destacar trechos que são ou não importantes não pode ficar a cargo do investigado. De acordo com os advogados do ex-ministro, eventuais colocações constrangedoras de Bolsonaro, passíveis de constatação durante a reunião, não são motivos aptos a impedir o atendimento de determinação judicial pois não se trata de segredo de Estado.

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