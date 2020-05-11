Valeixo diz que nunca pediu formalmente exoneração da direção-geral da PF

Segundo o relato de Valeixo, por meio de um telefonema, Bolsonaro lhe indagou "se concordava que sua exoneração fosse publicada como 'a pedido'".

O ex-diretor relatou que, na ocasião, concordou com a exoneração a pedido. Em seguida, afirma que o então ministro da Justiça Sergio Moro lhe disse que estava tentando obter um compromisso de que fosse indicado como seu substituto o delegado Disney Rosseti, seu número dois na PF, para que ele pudesse formalizar o pedido de exoneração, o que não chegou a ocorrer. "Nunca houve formalização do pedido de exoneração", afirmou Valeixo no depoimento.