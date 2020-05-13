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Inquérito

Bolsonaro defende divulgação de partes de vídeo ministerial

A gravação foi exibida nesta terça (12) para advogados de Moro, procuradores e à Advocacia-Geral da União, mas o vídeo permanece em sigilo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 07:48

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 07:48

Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro defendeu na noite desta terça-feira (12), a divulgação de partes do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril que sejam pertinentes ao inquérito que apura acusações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro contra ele.
"Qualquer parte do vídeo que seja pertinente ao inquérito, da minha parte, pode ser levado ao conhecimento público", afirmou o presidente no Twitter.
Nesta terça (12), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentou pedido ao ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal e relator do inquérito sobre interferências na Polícia Federal, pela liberação da íntegra da reunião.
A gravação foi exibida nesta terça (12) para advogados de Moro, procuradores e à Advocacia-Geral da União, mas o vídeo permanece em sigilo. Fontes informaram ao Estadão/Broadcast que durante o encontro, Bolsonaro justificou a necessidade de trocar o superintendente da PF no Rio à defesa de seus próprios filhos, alegando que sua família estaria sendo "perseguida".

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