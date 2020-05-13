AGU diz que exames de Bolsonaro, já entregues ao STF, deram negativo

Testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik

O gabinete de Lewandowski comunicou que os exames foram recebidos às 22h desta terça e serão encaminhados para análise do ministro na manhã da quarta-feira (13).

Cabia a Lewandowski a palavra final sobre uma ação aberta pelo jornal O Estado de S.Paulo para ter acesso aos testes. Bolsonaro informou em março que fez dois exames e que ambos deram negativo para Covid-19, mas se recusava a apresentar os laudos até esta terça (12)

A Justiça Federal de São Paulo e o Tribunal Regional Federal da 3ª Região garantiram o acesso do jornal aos exames, mas o Superior Tribunal de Justiça acolheu o recurso da AGU na sexta-feira (8), e manteve o sigilo sobre os documentos.