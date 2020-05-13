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Teste de Covid-19

AGU diz que exames de Bolsonaro, já entregues ao STF, deram negativo

Bolsonaro informou em março que fez dois exames e que ambos deram negativo para Covid-19, mas se recusava a apresentar os laudos até esta terça (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 07:29

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 07:29

Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Homem em laboratório faz testes para infecção de coronavírus
Testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik
A Advocacia-Geral da União (AGU) informou na noite desta terça-feira (12), que entregou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski os exames que o presidente Jair Bolsonaro fez para detectar o novo coronavírus. "Os laudos confirmam que o presidente testou negativo para a doença", diz nota da AGU.
O gabinete de Lewandowski comunicou que os exames foram recebidos às 22h desta terça e serão encaminhados para análise do ministro na manhã da quarta-feira (13).
Cabia a Lewandowski a palavra final sobre uma ação aberta pelo jornal O Estado de S.Paulo para ter acesso aos testes. Bolsonaro informou em março que fez dois exames e que ambos deram negativo para Covid-19, mas se recusava a apresentar os laudos até esta terça (12)
A Justiça Federal de São Paulo e o Tribunal Regional Federal da 3ª Região garantiram o acesso do jornal aos exames, mas o Superior Tribunal de Justiça acolheu o recurso da AGU na sexta-feira (8), e manteve o sigilo sobre os documentos.
O Estado então recorreu ao STF, que direcionou o caso para Lewandowski nesta terça. A AGU se antecipou a qualquer decisão do ministro e resolveu apresentar os exames.

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