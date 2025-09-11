Ferrovia Vitória-Rio precisa se preparar para nova encruzilhada

Locomotiva da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Crédito: Márcia Foletto/Agência Vale

O Espírito Santo deve estar mais atento do que nunca. Se na semana passada, neste mesmo espaço, ficou explícita a angústia diante dos obstáculos para começar a tirar do papel a EF 118, ferrovia que pretende ligar Vitória ao Rio de Janeiro, agora há mais uma preocupação no horizonte, um possível impasse que nada tem a ver com o Estado, mas que pode atrasar ainda mais a consolidação desse projeto que vem sendo colocado como prioridade na infraestrutura capixaba nos últimos anos.

O problema é que, além de ainda não haver acordo, a renovação antecipada agora contestada pelo governo Lula havia garantido o investimento de R$ 6 bilhões pela mineradora, como contrapartida, para a construção do trecho de 80 quilômetros entre Santa Leopoldina e Anchieta, o primeiro segmento da EF 118.

Essa pressão paralela por uma ferrovia na Bahia pode virar uma disputa política, com peso maior para o estado nordestino, que pode não ser nada interessante para o avanço do projeto da EF 118, fundamental para interligar os portos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro à malha ferroviária brasileira.

Em maio, o Conselho do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), da Casa Civil do governo federal, publicou uma resolução com a recomendação da inclusão da EF 118 no Programa Nacional de Desestatização (PND). O Ministério dos Transportes informou que o projeto da EF 118 vai caminhar mesmo sem a Vale, assim como o governador Renato Casagrande afimou que o governo federal deve publicar o edital de licitação do primeiro trecho entre o final do ano e o início de 2026. As obras estão também previstas para o ano que vem.

Governo estadual e bancada capixaba devem estar, de qualquer forma, preparados para defender as demandas do Espírito Santo em Brasília, caso o Estado venha a ser prejudicado. É mais uma vez um embate entre Davi e Golias, dado o peso político dos estados envolvidos, mas, como o primeiro, o Espírito Santo pode se dar bem com as armas estratégicas que têm.

