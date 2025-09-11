Ferrovia Vitória-Rio precisa se preparar para nova encruzilhada

Pressão paralela por uma ferrovia na Bahia pode virar uma disputa política, com peso maior para o estado nordestino, que pode não ser nada interessante para o avanço do projeto da EF 118

Publicado em 11/09/2025 às 01h00
Locomotiva da Estrada de Ferro Vitória a Minas: Vale deve investir na ferrovia
Locomotiva da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Crédito: Márcia Foletto/Agência Vale

O Espírito Santo deve estar mais atento do que nunca. Se na semana passada, neste mesmo espaço, ficou explícita a angústia diante dos obstáculos para começar a tirar do papel a EF 118, ferrovia que pretende ligar Vitória ao Rio de Janeiro, agora há mais uma preocupação no horizonte, um possível impasse que nada tem a ver com o Estado, mas que pode atrasar ainda mais a consolidação desse projeto que vem sendo colocado como prioridade na infraestrutura capixaba nos últimos anos.

Reportagem do Estadão mostra que o acordo entre o governo federal e a Vale sobre a alteração dos contratos de concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM)  e da Estrada de Ferro Carajás (EFC) não vingou porque Brasília tentou incentivar a empresa a assumir parte de uma ferrovia na Bahia, a Fiol (Ferrovia de Integração Oeste-Leste), sem sucesso.

O problema é que, além de ainda não haver acordo, a renovação antecipada agora contestada pelo governo Lula havia garantido o investimento de R$ 6 bilhões pela mineradora, como contrapartida, para a construção do trecho de 80 quilômetros entre Santa Leopoldina e Anchieta, o primeiro segmento da EF 118.

Essa pressão paralela por uma ferrovia na Bahia pode virar uma disputa política, com peso maior para o estado nordestino, que pode não ser nada interessante para o avanço do projeto da EF 118, fundamental para interligar os portos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro à malha ferroviária brasileira. 

Em maio,  o Conselho do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), da Casa Civil do governo federal, publicou uma resolução com a recomendação da inclusão da EF 118 no Programa Nacional de Desestatização (PND).  O Ministério dos Transportes  informou que o projeto da EF 118 vai caminhar mesmo sem a Vale, assim como o governador Renato Casagrande afimou que o governo federal deve publicar o edital de licitação do primeiro trecho entre o final do ano e o início de 2026.  As obras estão também previstas para o ano que vem.

Governo estadual e bancada capixaba devem estar, de qualquer forma, preparados para defender as demandas do Espírito Santo em Brasília, caso o Estado venha a ser prejudicado. É mais uma vez um embate entre Davi e Golias, dado o peso político dos estados envolvidos, mas, como o primeiro, o Espírito Santo pode se dar bem com as armas estratégicas que têm. 

LEIA MAIS EDITORIAIS

Prisão de PMs suspeitos de envolvimento com o tráfico é um mal necessário
O ES não cresce de verdade se as pessoas não crescem com ele
Restaurante Popular de Vitória: uma longa espera que não pode se repetir
Roubos nas ruas do ES diminuem, mas quando vamos realmente nos sentir seguros?
Brasil comprova que democracia não tem atalhos

A Gazeta integra o

Saiba mais
Vale SA Governo Federal ef 118 (vitória-rio)

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.