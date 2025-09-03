Brasil comprova que democracia não tem atalhos

Está firmado no imaginário coletivo que as eleições são soberanas, mesmo que os resultados sejam a contragosto para os que perdem. O poder só é de direito pelas mãos do povo, por meio do voto, como dita a Constituição de 1988

Publicado em 03/09/2025 às 01h00
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF)
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF). Crédito: Dorivan Marinho/SCO/STF

O julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) escreve uma página inédita na história do país, ao colocar no banco dos reús um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado. Independentemente do resultado, é incondicionalmente um marco institucional dentro deste que é o período democrático mais longevo da história brasileira, tornando-se assim um verdadeiro balizador que sinaliza em letras garrafais que as aventuras autoritárias que se fizeram presentes desde o nascimento da República não têm mais terreno fértil.

O próprio povo é o guardião da democracia e não embarca em narrativas oblíquas. Está firmado no imaginário coletivo que as eleições são soberanas, mesmo que os resultados sejam a contragosto para os que perdem. O poder só é de direito pelas mãos do povo, por meio do voto, como dita a Constituição de 1988, o bastião nacional do Estado democrático de Direito.

E é essa mesma Constituição que se mantém fortalecida quando um ex-presidente e outros sete acusados de uma conspiração golpista são julgados, aos olhos do mundo, mesmo sob pressões externas. O papel do Judiciário brasileiro, portanto, deve ser exemplar, juridicamente técnico e irrepreensível. É dessa forma que o Brasil vai desencorajar novas conspirações, não fornecendo oxigênio para qualquer respiro antidemocrático. É um julgamento que pode deixar para trás o golpismo como estratégia de poder.

O julgamento acaba por sacralizar o período historicamente conhecido como Nova República, a redemocratização desenhada a partir de 1985. Desde então, não se pode dizer que houve sossego, com dois presidentes afastados por impeachment e dois ex-presidentes presos. A democracia não é uma entrega fácil, a construção de consensos pode ser dolorosa, e exige vigília constante. O julgamento no STF é uma chance de coroar esse amadurecimento. O povo, pelos seus instrumentos institucionais, pode e deve fazer com que a jovem democracia brasileira prospere.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Com quanta paciência se faz uma ferrovia no ES?
Cachoeiro: quem paga a conta de mais de dez dias de esgoto despejado em rio?
Compras de luxo pelas Forças Armadas no ES devem ser apuradas com rigor
Crise do livro didático mostra um país com prioridades erradas
População da Grande Vitória está cansada de viver aos sobressaltos

A Gazeta integra o

Saiba mais
Jair Bolsonaro STF Democracia Golpe de Estado

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.