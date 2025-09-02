Home
Bolsonaro no banco dos réus: acompanhe julgamento no STF ao vivo

Primeira sessão está marcada para começar às 9h; ex-presidente é acusado de crimes contra a democracia

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 08:11

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete de seus aliados começam a ser julgados, nesta terça-feira (2), por envolvimento em uma trama golpista. A previsão é que ocorram oito sessões, divididas em cinco dias, até 12 de setembro.  Tudo será transmitido ao vivo pelos canais no YouTube da TV Justiça e do Supremo Tribunal Federal (STF), com retransmissão por A Gazeta

Primeira sessão começa nesta terça-feira (2), a partir das 9h

Primeira sessão está marcada para começar às 9h; ex-presidente é acusado de crimes contra a democracia

Bolsonaro no banco dos réus: acompanhe julgamento no STF ao vivo

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, marcou sessões extraordinárias para analisar o caso de Bolsonaro e dos outros integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022. As datas e os horários previstos são:

  • 2/9 (terça): das 9h às 12h e das 14h às 19h
  • 3/9 (quarta): das 9h às 12h
  • 9/9 (terça): das 9h às 12h e das 14h às 19h
  • 10/9 (quarta): das 9h às 12h
  • 12/9 (sexta): das 9h às 12h e das 14h às 19h

A previsão é que as duas primeiras sessões, assim como a sessão da manhã de quarta-feira (3), sejam destinadas à apresentação das manifestações da acusação e da defesa dos réus.

Em A Gazeta, os leitores poderão acompanhar o julgamento na íntegra diretamente no site ou pelo canal oficial no YouTube. No site, haverá ainda matérias e análises com os principais destaques do caso.

Já no STF, as sessões no YouTube serão transmitifas em links diferentes. Veja o endereço para as datas desta semana: 

Jair Bolsonaro (PL) é acusado de ser o líder de uma organização criminosa instalada no Palácio do Planalto que lançou ataques contra as urnas eletrônicas, incitou as Forças Armadas à insurreição e planejou um golpe contra a eleição de Lula (PT) à Presidência da República.

Além de Bolsonaro, o banco dos réus conta com sete integrantes da cúpula de seu governo (2019-2022): Alexandre Ramagem (ex-diretor da Abin, a Agência Brasileira de Inteligência), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), Mauro Cid (ex-ajudante de ordens), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e Walter Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil).

Quais as etapas do julgamento?

O ministro Alexandre de Moraes é o relator da ação penal, portanto caberá a ele abrir o julgamento lendo o relatório das investigações. Após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, fazer suas considerações e pedir a condenação dos oito réus, as defesas falarão e, em seguida, começa a votação. Tudo isso deve acontecer nas três sessões desta semana. 

Já na terça da semana que vem, começa a votação. Moraes será o primeiro a votar, seguido de Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Após o rito, o resultado será anunciado pelo presidente do colegiado, Zanin. A sessão de sexta-feira (12) é prevista para a definição da sentença, caso os réus sejam condenados. 

*Com informações de Estadão Conteúdo e Folhapress

