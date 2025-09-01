Cachoeiro: quem paga a conta de mais de dez dias de esgoto despejado em rio?

O que torna a situação ainda mais grave é que, segundo a agência reguladora, a concessionária não possui um plano de contingência para vazamentos como o atual

Publicado em 01/09/2025 às 01h00
Vazamento de esgoto no Rio Itapemirim, em Cachoeiro
Vazamento de esgoto no Rio Itapemirim, em Cachoeiro. Crédito: Vazamento de esgoto no Rio Itapemirim, em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim não é um município pequeno, são quase 200 mil habitantes, e mesmo que fosse o menor de todos já seria inaceitável o esgoto da cidade inteira ser despejado sem nenhum tratamento no Rio Itapemirim, de acordo com a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa), autarquia que fiscaliza serviços concedidos pelo poder público. 

Essa dimensão populacional aumenta os impactos ambientais. Não foi divulgado o volume de dejetos que foi despejado no rio desde a divulgação do vazamento pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), mas é óbvio imaginar que a poluição afetou todo o curso do rio até desembocar no mar, em Marataízes.

A Agersa informou a autuação da concessionária BRK Ambiental mais de dez dias atrás. Na quinta-feira (28), a agência reguladora acrescentou ter aplicado a multa de R$ 150 mil e informou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente também penalizou a BRK Ambiental em R$ 500 mil.

Enquanto isso,  a BRK Ambiental justificou que realiza obras de manutenção preventiva no sistema de esgoto de Cachoeiro de Itapemirim, com previsão de 3 meses. O que torna a situação ainda mais grave é que, segundo a agência reguladora, a concessionária não possui um plano de contingência para vazamentos como o atual. Em tempos em que as questões ambientais são tão reforçadas, é incompreensível que uma empresa da área de saneamento não tenha esse nível de organização. E também é inexplicável que a própria agência reguladora não tivesse fiscalizado isso antes. Uma sucessão de erros.

O caso já foi levado ao Ministério Público e ao Procon,  para pedir que os consumidores tenham desconto na conta de água e esgoto proporcional aos dias em que o serviço de tratamento não foi prestado. As multas foram aplicadas. Mas, no fim das contas, quem vai pagar mesmo a conta é o meio ambiente, já que nada foi feito quando ainda era possível prevenir essa tragédia ambiental.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Compras de luxo pelas Forças Armadas no ES devem ser apuradas com rigor
Crise do livro didático mostra um país com prioridades erradas
População da Grande Vitória está cansada de viver aos sobressaltos
Ataque que matou criança na Serra: prisão de suspeitos deve ser só o começo
Mulheres devem correr nas ruas por saúde e prazer, não por medo

A Gazeta integra o

Saiba mais
Saneamento Básico Cachoeiro de Itapemirim

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.