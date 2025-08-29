Esgoto não tratado continua sendo despejado no rio em Cachoeiro

O esgoto não tratado continua sendo despejado diretamente no Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. É o que constatou uma fiscalização realizada pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa), na tarde desta sexta-feira (28).

Segundo a autarquia, já são 11 dias consecutivos de despejo e uma nova multa será aplicada à BRK Ambiental pelo não cumprimento do serviço. O valor da multa ainda não foi divulgado.