Vazamento de esgoto no Rio Itapemirim mobiliza Iema em Cachoeiro

Dois pontos de vazamento foram encontrados em uma área de bombeamento que fica às margens do rio e pertence a uma obra realizada pela BRK

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 19:11

Vazamento de esgoto no Rio Itapemirim, em Cachoeiro
Vazamento de esgoto no Rio Itapemirim, em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Governo do ES

Um vazamento de esgoto foi localizado nesta sexta-feira (22) no Rio Itapemirim, localizado em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), que foi acionado para investigar o incidente. 

Segundo o Iema, dois pontos de vazamento foram localizados em uma área de bombeamento que fica às margens do rio e pertence a uma obra realizada pela concessionária responsável pela coleta e tratamento de esgoto. A atividade está sob responsabilidade do licenciamento ambiental do município, que foi procurado pelo Instituto para serem tomadas as providências conforme a legislação ambiental.

“O Iema reforça a importância da atuação integrada entre os órgãos ambientais estaduais e municipais para garantir o controle efetivo e a fiscalização de empreendimentos que possam impactar os recursos naturais e a saúde da população”, afirma Gilberto Sipioni, diretor-presidente em exercício do Iema.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e a BRK, concessionária responsável pela coleta e tratamento de esgoto, foram procuradas pela reportagem de A Gazeta para mais informações sobre o incidente. Até o momento, não houve retorno. 

