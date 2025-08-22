Vazamento de esgoto no Rio Itapemirim mobiliza Iema em Cachoeiro

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 19:11
Um vazamento de esgoto foi localizado nesta sexta-feira (22) no Rio Itapemirim, localizado em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), que foi acionado para investigar o incidente.
Segundo o Iema, dois pontos de vazamento foram localizados em uma área de bombeamento que fica às margens do rio e pertence a uma obra realizada pela concessionária responsável pela coleta e tratamento de esgoto. A atividade está sob responsabilidade do licenciamento ambiental do município, que foi procurado pelo Instituto para serem tomadas as providências conforme a legislação ambiental.
“O Iema reforça a importância da atuação integrada entre os órgãos ambientais estaduais e municipais para garantir o controle efetivo e a fiscalização de empreendimentos que possam impactar os recursos naturais e a saúde da população”, afirma Gilberto Sipioni, diretor-presidente em exercício do Iema.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e a BRK, concessionária responsável pela coleta e tratamento de esgoto, foram procuradas pela reportagem de A Gazeta para mais informações sobre o incidente. Até o momento, não houve retorno.
