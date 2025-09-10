Prisão de PMs suspeitos de envolvimento com o tráfico é um mal necessário

Os 15 policiais militares investigados e denunciados pelo MPES já tinham sido afastados da função e seis deles estavam presos. Agora, a Justiça pediu a prisão preventiva de todos os suspeitos

Publicado em 10/09/2025 às 01h00
ATENÇÃO: para uso somente de Opinião da Gazeta
Mais de 120 pessoas participaram de operações que investigam esquema criminoso envolvendo PMs. Crédito: MPES/DIvulgação

Ninguém em sã consciência deseja ver um policial na cadeia, porque nunca se espera que um agente da lei venha a se envolver com o crime. A conduta de quem escolhe essa carreia deve ser ilibada. E é justamente essa incoerência que torna a necessidade de encarcerar um policial militar um mal necessário, porque não é o que a sociedade almeja.

Nesta terça-feira (9), o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público Estadual (MPES) contra 15 policiais militares investigados na Operação Argos e determinou a prisão preventiva de todos, além da manutenção do afastamento cautelar das funções. 

Na ocasião das três operações simultâneas realizadas em julho na Grande Vitória, a prisão já havia sido decretada para seis deles, e os  demais cumpriam mandados de menagem (medida cautelar restritiva de liberdade), que agora foram suspensos.

A denúncia é grave demais: as investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPES) e da Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar indicam que há um esquema estruturado de corrupção, com recebimento de propinas de facções criminosas, desvio e revenda de drogas apreendidas, lavagem de dinheiro e prática de agiotagem. 

Um policial envolvido com o crime nesses níveis passa a ser um perigo para a segurança pública, com as estratégias da área colocadas em vulnerabilidade, e um perigo para a própria corporação, não só pela má influência e por manchar a credibilidade, mas por colocar outros policiais em risco real. 

A prisão preventiva não é uma condenação prévia, é uma proteção à sociedade e à própria Polícia Militar, como instituição, diante do peso das denúncias. Os 15 policiais devem ter a ampla defesa garantida, dentro do devido processo legal, para que não restem dúvidas sobre o caso. Mas aguardar em liberdade ou cumprindo suas funções definitivamente não seria prudente.

LEIA MAIS EDITORIAIS

O ES não cresce de verdade se as pessoas não crescem com ele
Restaurante Popular de Vitória: uma longa espera que não pode se repetir
Roubos nas ruas do ES diminuem, mas quando vamos realmente nos sentir seguros?
Brasil comprova que democracia não tem atalhos
Com quanta paciência se faz uma ferrovia no ES?

A Gazeta integra o

Saiba mais
Justiça MPES Polícia Militar

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.