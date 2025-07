ES pode dar aulas de políticas de Estado ao Brasil

ES 500 Anos: planejamento estratégico do Estado do Espírito Santo. Crédito: Abdo Filho

O lançamento do ES 500 Anos demonstra uma capacidade invejável do Espírito Santo de olhar estrategicamente para o futuro, construindo um mapa coletivo, reunindo o público e o privado, com a sabedoria de que o sucesso de um é necessariamente o sucesso do outro. Todos crescem juntos quando se organizam. O Espírito Santo, definitivamente, tem muito a ensinar ao Brasil nesse sentido.

Tem a ensinar porque também aprendeu, a duras penas. O Espírito Santo já foi o exemplo do atraso institucional, o que se refletia na política, na economia e na sociedade. Mas, desde meados da primeira década deste milênio, quando deu-se início à reconstrução com o empenho da sociedade civil organizada com os governos, somos um exemplo em várias áreas, com a redução consolidada dos homicídios na segurança pública e estabilidade fiscal, o que possibilitou a atração de investimentos que vem fortalecendo a economia.

Nem todos os problemas do Espírito Santo estão resolvidos, mas já conhecemos o caminho para chegar lá. O que o ES 500 Anos está traçando para o desenvolvimento estadual, também levando em conta os anseios regionais, só será atingido se esse aprendizado for levado em conta.

Mesmo que sejam necessários desvios de rota — a pandemia de Covid-19 é o melhor exemplo de que imprevistos acontecem, mas são superados com mais facilidade por quem se prepara —, as políticas públicas precisam ser pensadas e implementadas para além dos governos. Como o Espírito Santo já sabe: só políticas de Estado, enraizadas em uma ética institucional e republicana, podem consolidar a mudança de realidade. Sem esse compromisso, tudo é frágil e transitório.

O ES 500 Anos será uma cartillha para os próximos governantes, quando se encerrar este ciclo do Palácio Anchieta em 2026. É resultado de pensamento e ação coletivo, um planejamento estratégico consistente para o Espírito Santo seguir avançando, independentemente de ideologias. Diferentemente do Brasil, que parece não sair do lugar, este pedacinho tão especial do Sudeste pode continuar mostrando que sabe consolidar o próprio desenvolvimento com sabedoria.

