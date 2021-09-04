Crise de segurança pública pede união entre Poderes, não apenas críticas

Mas há algo que, em um momento tão delicado para o Estado, precisa se sobrepor às diferenças: a união dos Poderes para a solução de problemas.

A crítica, nesse caso, não deveria abrir um campo de batalha público, mas unir forças. São as emergências do Espírito Santo de hoje que devem ser a prioridade de todos os Poderes.

Até porque a ferida exposta da segurança pública esconde problemas e doenças mais profundas do Estado, como educação, gasto público e acesso aos serviços essenciais, entre outros. Desafios que não são tangenciais à atuação parlamentar, são centrais. Executivo e Legislativo devem pactuar as ações capazes de reduzir a violência, também com a participação do Judiciário e o envolvimento da sociedade civil. A crítica deve existir, sem dar espaço para omissões, e trazer sempre com ela as ações.