Brasil precisa passar da contemplação à ação para voltar a crescer

O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Há quanto tempo o brasileiro aguarda ansiosamente a tal retomada, essa palavrinha com tanto significado econômico e social? O país atravessou a segunda metade da década passada na expectativa de crescimento econômico robusto e da redução substancial do desemprego, após decisões macroeconômicas equivocadas, com foco no descontrole dos gastos públicos, que colocaram tudo a perder.

O mandato-tampão de Michel Temer conseguiu começar a organizar a casa, com um caráter reformista positivo para a credibilidade econômica do país, mas ainda naufragando em consecutivas crises políticas. A chegada de Jair Bolsonaro ao Planalto também teve a promessa de uma reformulação do papel do Estado, guiada por Paulo Guedes , que tampouco conseguiu deslanchar uma retomada. Mesmo que tenha encontrado uma crise sanitária planetária no seu caminho, está cada vez mais evidente que o governo Bolsonaro é o pior inimigo do governo Bolsonaro.

E é por isso que o recuo de 0,1% no PIB no segundo trimestre de 2021 , em relação aos três meses anteriores, não chega a frustrar tanto as expectativas, porque elas não andam lá tão altas. Mesmo que a previsão para o período fosse de crescimento de 0,2%, os prognósticos ainda são positivos para o ano. Caso o otimismo com a produção de riquezas nacionais se confirme, há um quadro de desolação econômica ainda grave demais, com o desemprego ainda expressivo de 14 milhões de brasileiros, uma inflação em disparada que deve continuar tendo impacto na taxa de juros e no consumo das famílias e a perspectiva de piora na crise hídrica e energética.

A assimetria da recuperação que se desenha para 2021 é resultado, obviamente, de conjunturas desfavoráveis ou não que têm impacto nos resultados de determinados setores. O ritmo da vacinação no país é positivo para o setor de serviços, o que mais emprega no país, e o comércio, mas continua sob a sombra da variante Delta. Ao mesmo tempo que o agronegócio sofre com a estiagem ou é afetado pela sazonalidade. Mas o que se pode afirmar é que o país não se encontra estruturalmente preparado para essas oscilações por não conseguir deslanchar as reformas. Não é um caso de cobertor curto, o Brasil ainda está ao relento.

Em 2021, a projeção é de que a economia brasileira cresça em torno de 5%, na comparação com o ano atípico de 2020. Para o próximo ano, a perspectiva é de um crescimento próximo de 2%, o que colocaria o Brasil no ritmo do final do governo Temer e início do Bolsonaro. Níveis pré-pandemia, portanto. O que achata esse índice previsto, que já foi maior, é a instabilidade política provocada pelo próprio governo, mais focado no populismo que garanta a reeleição do que em resultados concretos para o país. Os investimentos fogem de países que não inspiram confiança.