Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Brasil precisa recuperar tempo perdido para garantir vacinação
Opinião da Gazeta

Brasil precisa recuperar tempo perdido para garantir vacinação

Primeira reunião do Comitê de Crise, comandado por Jair Bolsonaro, só teve sua primeira reunião na semana passada, quase 400 dias após o primeiro caso de coronavírus no país. Falta de coordenação nacional tem cobrado preço alto

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

05 abr 2021 às 02:00

Colunista

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em primeira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em primeira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia Crédito: Tony Winston/MS
Em um novo ajuste de cálculo, o Ministério da Saúde informou que a previsão é de receber em abril pouco mais da metade das vacinas contra a Covid-19 anteriormente programadas. Das 47,3 milhões de doses esperadas, apenas 25,5 milhões serão distribuídas. É o terceiro mês consecutivo que a pasta reduz o cronograma de vacinação, deixando Estados e municípios, responsáveis por executar o Plano Nacional de Imunização, em meio a uma nuvem de incertezas.
Com a saúde em colapso e recordes frequentes de mortes, o Brasil registrou em março o mês mais letal da pandemia. Ultrapassou os 66 mil óbitos, mais do que o dobro do contabilizado em julho de 2020, pior mês até então. No Espírito Santo, o aumento das mortes pelo Sars-Cov-2 em março dobrou em relação a fevereiro. Esse cenário, somado à circulação de variantes mais transmissíveis e ao risco de falta de insumos para atendimento aos pacientes, tem elevado o nível de cobrança para que o governo federal acelere o ritmo da vacinação, única saída para a crise.
Em contratos, o Brasil já tem doses suficientes para imunizar toda a população até o final de 2021. Mas há um abismo entre os acordos e a realidade, e especialistas apontam que, se for mantido o mesmo passo, o controle efetivo da doença só seria possível em três anos. Com 37 mil salas de vacinação, o país poderia vacinar até 2,4 milhões de pessoas por dia. No entanto, desde o início da campanha, em janeiro, apenas no dia 31 de março conseguiu superar a marca de um milhão de aplicações em 24h.

Veja Também

Defensoria quer que Vila Velha pague R$ 1 milhão por perda de vacinas

EUA discutirão possibilidade de fornecer vacinas e insumos ao Brasil

Anvisa nega certificação de fábrica da vacina indiana Covaxin

Do total de doses recebidas até o momento, pouco mais de 60% já foram efetivamente aplicadas. Essa baixa porcentagem fez com parte das críticas à lentidão da vacinação no país fosse direcionada a Estados e municípios, que estão na ponta do processo, mas o fato é que a morosidade recai sobre o Ministério da Saúde, devido à aquisição parca e à distribuição irregular de imunizantes. O novo ministro, Marcelo Queiroga, admitiu que o problema é a falta de vacina.
Duas são as causas da escassez: o Brasil ignorou por meses os produtos de farmacêuticas importantes, como a Pfizer e a Janssen, e agora está no final da fila para o recebimento. Outras, como a indiana Covaxin e a russa Sputnik V, nem sequer receberam ainda autorização para uso emergencial. O Espírito Santo recebeu na última semana mais 168.950 doses de vacinas, sendo 13.750 da Astrazeneca e 155.200 da Coronavac. É uma excelente notícia, mas mesmo os imunizantes com envase nacional vem encontrando dificuldades para encontrar insumos no saturado mercado internacional.
Além dos problemas de compra e logística, que já eram apontados desde o ano passado com a demora do governo federal em negociar com fabricantes e elaborar um PNI robusto, e não uma mera carta de intenções, o Brasil ainda enfrenta toda sorte de vicissitudes. São doses perdidas por erro em armazenamento, roubos de imunizantes à mão armada, supostas vacinações clandestinas e tentativas de golpes milionários em prefeituras e até no próprio Ministério da Saúde. É um caos que amplia a tragédia.
A tragédia só não é maior devido à mobilização de Estados e municípios, que buscam a negociação direta com farmacêuticas, e até mesmo pela sociedade civil. A iniciativa Unidos pela Vacina, comandada pela empresária Luiza Trajano, por exemplo, já angariou aviões e caminhões para o transporte de doses, frigoríficos para armazenamento, pátios, aparelhos de ar-condicionado e mão de obra para a vacinação. Deve concluir em breve um levantamento que seria obrigação do Ministério da Saúde: um mapa completo da estrutura dos 5.568 municípios brasileiros, de geladeiras a seringas.
A incompetência do governo federal na gestão da crise já ficou provada em mais de uma ocasião. A mais recente e flagrante é ver que o Comitê de Crise, comandado pelo Planalto, só teve sua primeira reunião 399 dias após o primeiro caso de coronavírus no Brasil, na semana passada. Em vez do alinhamento esperado, Jair Bolsonaro saiu do encontro, no qual ficou maior parte do tempo sem máscara, criticando as quarentenas decretadas por governadores e prefeitos. Um ano depois da pandemia, mostra que pouco aprendeu com a ciência e a experiência. Resta ao país torcer para que, apesar do presidente e graças aos gestores de bom senso, as vacinas cheguem aos braços da população.

Veja Também

Escalada do preço dos alimentos compromete o sustento dos mais pobres

Empatia não pode se tornar mais uma vítima da Covid no ES

Demissão de Ernesto Araújo passou a léguas da convicção de seus erros

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Ministério da Saúde governo federal Covid-19 Marcelo Queiroga
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados