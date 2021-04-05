Brasil precisa recuperar tempo perdido para garantir vacinação

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em primeira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia Crédito: Tony Winston/MS

Em um novo ajuste de cálculo, o Ministério da Saúde informou que a previsão é de receber em abril pouco mais da metade das vacinas contra a Covid-19 anteriormente programadas. Das 47,3 milhões de doses esperadas, apenas 25,5 milhões serão distribuídas. É o terceiro mês consecutivo que a pasta reduz o cronograma de vacinação, deixando Estados e municípios, responsáveis por executar o Plano Nacional de Imunização, em meio a uma nuvem de incertezas.

Com a saúde em colapso e recordes frequentes de mortes, o Brasil registrou em março o mês mais letal da pandemia. Ultrapassou os 66 mil óbitos, mais do que o dobro do contabilizado em julho de 2020, pior mês até então. No Espírito Santo, o aumento das mortes pelo Sars-Cov-2 em março dobrou em relação a fevereiro . Esse cenário, somado à circulação de variantes mais transmissíveis e ao risco de falta de insumos para atendimento aos pacientes, tem elevado o nível de cobrança para que o governo federal acelere o ritmo da vacinação, única saída para a crise.

Em contratos, o Brasil já tem doses suficientes para imunizar toda a população até o final de 2021. Mas há um abismo entre os acordos e a realidade, e especialistas apontam que, se for mantido o mesmo passo, o controle efetivo da doença só seria possível em três anos. Com 37 mil salas de vacinação, o país poderia vacinar até 2,4 milhões de pessoas por dia. No entanto, desde o início da campanha, em janeiro, apenas no dia 31 de março conseguiu superar a marca de um milhão de aplicações em 24h.

Do total de doses recebidas até o momento, pouco mais de 60% já foram efetivamente aplicadas. Essa baixa porcentagem fez com parte das críticas à lentidão da vacinação no país fosse direcionada a Estados e municípios, que estão na ponta do processo, mas o fato é que a morosidade recai sobre o Ministério da Saúde, devido à aquisição parca e à distribuição irregular de imunizantes. O novo ministro, Marcelo Queiroga, admitiu que o problema é a falta de vacina.

Duas são as causas da escassez: o Brasil ignorou por meses os produtos de farmacêuticas importantes, como a Pfizer e a Janssen, e agora está no final da fila para o recebimento. Outras, como a indiana Covaxin e a russa Sputnik V, nem sequer receberam ainda autorização para uso emergencial. O Espírito Santo recebeu na última semana mais 168.950 doses de vacinas, sendo 13.750 da Astrazeneca e 155.200 da Coronavac . É uma excelente notícia, mas mesmo os imunizantes com envase nacional vem encontrando dificuldades para encontrar insumos no saturado mercado internacional.

Além dos problemas de compra e logística, que já eram apontados desde o ano passado com a demora do governo federal em negociar com fabricantes e elaborar um PNI robusto, e não uma mera carta de intenções, o Brasil ainda enfrenta toda sorte de vicissitudes. São doses perdidas por erro em armazenamento, roubos de imunizantes à mão armada, supostas vacinações clandestinas e tentativas de golpes milionários em prefeituras e até no próprio Ministério da Saúde. É um caos que amplia a tragédia.

A tragédia só não é maior devido à mobilização de Estados e municípios, que buscam a negociação direta com farmacêuticas, e até mesmo pela sociedade civil. A iniciativa Unidos pela Vacina, comandada pela empresária Luiza Trajano , por exemplo, já angariou aviões e caminhões para o transporte de doses, frigoríficos para armazenamento, pátios, aparelhos de ar-condicionado e mão de obra para a vacinação. Deve concluir em breve um levantamento que seria obrigação do Ministério da Saúde: um mapa completo da estrutura dos 5.568 municípios brasileiros, de geladeiras a seringas.