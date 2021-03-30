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Segundo o Senado

EUA discutirão possibilidade de fornecer vacinas e insumos ao Brasil

Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG),  há a possibilidade de o país fornecer ao Brasil o excedente de vacinas, insumos, e equipamentos hospitalares para o combate a pandemia da covid-19

Publicado em 30 de Março de 2021 às 19:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mar 2021 às 19:31
Governo federal negocia compra da vacina da Moderna
Vacina contra a Covid-19 Crédito: Anna Nolte/ U.S Air Force
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que o embaixador americano no Brasil, Todd Chapman, sinalizou que "em breve" poderá haver a possibilidade de o país fornecer ao Brasil o excedente de vacinas, insumos, e equipamentos hospitalares para o combate a pandemia da covid-19. Eles reuniram na tarde desta terça-feira, 30.
"O embaixador informou que os Estados Unidos avançaram significativamente na vacinação e que, em breve, discutirão a possibilidade de fornecer aos brasileiros o excedente de vacinas, além de insumos e equipamentos hospitalares", relatou Pacheco.
Em publicação no Twitter, o presidente do Senado disse que levará o resultado da reunião para o encontro previsto para amanhã do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, criado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Também participou do encontro de hoje o senador Roberto Rocha (PSDB-MA), presidente do grupo parlamentar Brasil/Estados Unidos.

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