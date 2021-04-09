Bom senso é o suficiente para se descartar o uso do "kit Covid"

Jair Bolsonaro exibe caixas de cloroquina durante sua live Crédito: Reprodução

A teimosia de Bolsonaro já seria danosa mesmo se a situação da pandemia no país fosse mais amena. Mas com os sucessivos recordes de óbitos e a projeção de quase cem mil mortes pela Covid-19 neste mês de abril realizada por pesquisadores da Universidade de Washington, é inaceitável que o Brasil siga sem um direcionamento sério para controlar essa catástrofe nacional, preferindo continuar apostando em uma panaceia, com o convencimento de uma parcela considerável da população ao uso de um coquetel de medicamentos que não têm respaldo científico na prevenção dos casos graves de Covid-19. E, pior, com riscos à saúde.

Reportagem do Estadão mostrou no fim de março que o uso do "kit Covid" levou cinco pacientes à fila do transplante de fígado em São Paulo e está sendo apontado como causa de ao menos três mortes por hepatite medicamentosa. No Espírito Santo, o médico Aberto Stein, cirurgião do aparelho digestivo e especialista em transplante de fígado do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), em Vitória, afirmou a este jornal que já teve pacientes que desenvolveram hepatite aguda grave em decorrência da medicação

Os relatos de pacientes que supostamente se curaram após o uso da hidroxicloroquina ainda são especulações. Podem ser mera coincidência, visto que as pessoas também se curam da Covid-19 sem recorrer ao tratamento precoce. Um medicamento, para ter eficácia comprovada, passa por diferentes etapas de testes, amparadas por metodologia científica rigorosa. Não é o caso de nenhum dos medicamentos do "kit Covid".

Um indício de que o consumo desenfreado desses remédios off-label, ou seja, com prescrição distinta à descrita na bula, pode estar sendo nocivo desde o início da pandemia é o levantamento realizado pelo jornal O Globo com base no Painel de Notificações de Farmacovigilância, mantido pela Anvisa. Somente no caso da cloroquina, o aumento nas notificações por efeitos adversos foi de 558% em 2020, na comparação com o ano anterior.

Coincidência ou não, a cloroquina ocupava em 2019 a sétima posição na lista dos medicamentos responsáveis por notificações de efeitos adversos. No ano seguinte, o medicamento, indicado ao tratamento da malária e do lúpus, chegou à primeira posição. Justamente quando a cloroquina ganhou popularidade, endossada pelo bolsonarismo. Ao menos nove mortes foram notificadas, relacionadas à cloroquina e à hidroxicloroquina desde então.

A Anvisa esclarece que essas notificações representam “suspeitas” e nem todas são investigadas. E mesmo que estejam associados aos medicamentos, os efeitos adversos registrados podem ter relação com outras substâncias. Portanto, não é possível concluir a letalidade ou as complicações de saúde apenas por esses dados, mas eles apontam a existência de riscos que devem ser levados em consideração.

A reportagem também adverte que o número de notificações de efeitos adversos entre 2019 e 2020 cresceu de forma geral, em referência a todos os medicamentos, na plataforma da Anvisa. Foram 8.587 registros em 2019 e 19.592 no ano seguinte, um crescimento de 128%. Mas o aumento relacionado estritamente a medicamentos como cloroquina e azitromicina é superior à média.

Cientistas e pesquisadores de todo o planeta empreendem um esforço sem precedentes em torno de um só objetivo, aplacar o novo coronavírus. As diversas vacinas que estão sendo aplicadas em todo o globo são um exemplo, desenvolvidas com uma rapidez surpreendente para os padrões conhecidos, mas sem abrir mão de testes para garantir a confiabilidade.

Até o momento, no campo dos remédios, a ciência não identificou nenhuma substância que comprovadamente possa evitar ou tratar precocemente a Covid-19. Há apenas medicamentos para complicações específicas da Covid-19 em pacientes já em tratamento. No fim de março, a Associação Médica Brasileira passou a recomendar que o "kit Covid" seja banido. Até então, a entidade recomendava a autonomia do médico na prescrição.