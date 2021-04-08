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Coronavírus

Brasil registra 3.733 mortes por Covid-19 em 24h, 3ª maior marca da pandemia

Os números desta quarta-feira mostram 90.973 novos casos confirmados, fazendo o total chegar a 13.197.031

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 21:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 abr 2021 às 21:44
coronavírus
Coronavirus continua infectando milhares de pessoas no Brasil Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
O Brasil registrou 3.733 novas mortes por covid-19 nesta quarta-feira, 7, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. A média móvel diária de mortes, que usa registros dos últimos sete dias, ficou em 2.744 , número que se mantém acima de 2 mil desde o dia 17 de março. O total de óbitos chegou a 341.097.
Os dados diários nacionais são do consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. Os registros desta quarta-feira seguem o patamar elevado da pandemia no País, que chegou a registrar mais de 4 mil mortes em um único dia, nesta terça-feira, 6. O número de mortes desta quarta é o terceiro maior de toda a pandemia, atrás dos registros de terça (4.211) e da quarta-feira, 31 de março (3.950).

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Os números desta quarta-feira mostram 90.973 novos casos confirmados, fazendo o total chegar a 13.197.031. Segundo dados do Ministério da Saúde, o País tem 11.664.158 pessoas recuperadas da doença e 1.188.271 em acompanhamento médico.

DATAS COM MAIORES REGISTROS DE ÓBITOS DA PANDEMIA NO BRASIL 

  • 06/04/2021 - 4.211 (recorde) 
  • 31/03/2021 - 3.950 
  • 07/04/2021 - 3.733 
  • 01/04/2021 - 3.673 
  • 30/03/2021 - 3.668 
  • 26/03/2021 - 3.600 
  • 27/03/2021 - 3.368 
  • 23/03/2021 - 3.158 
  • 02/04/2021 - 2.807 
  • 16/03/2021 - 2.798
O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

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