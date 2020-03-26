Petrobras corta investimentos, reduz produção e adia pagamento de diretores

Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre, Linhares Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo

Petrobras anunciou nesta quinta-feira (26) um pacote de duras medidas para enfrentar a crise gerada pela pandemia do coronavírus e seus efeitos nos preços internacionais do petróleo. As iniciativas vão desde corte nos investimentos a postergação de parte dos salários de executivos.

Segundo a companhia, o objetivo é reduzir desembolsos e preservar o caixa para atravessar a crise. Nos últimas semanas, com a queda da demanda global, as cotações internacionais do petróleo vêm operando em patamares semelhantes aos do início da década de 2000.

Na sexta-feira (20) Petrobras já havia lançado mão de um empréstimo de US$ 8 bilhões (cerca de R$ 40 bilhões) para reforçar o caixa. Nesta quinta, anunciou que está pegando mais R$ 3,5 bilhões em duas novas linhas de crédito compromissado.

O pagamento de R$ 1,7 bilhão em dividendos sobre o lucro recorde de R$ 40 bilhões em 2019 também foi adiado, assim como os bônus que a estatal propôs pagar a sua diretoria pelo resultado, que somariam R$ 12 milhões.

A projeção de investimentos para 2020 foi reduzida em quase 30% a projeção de investimentos para 2020, que caiu de US$ 12 bilhões (R$ 60 bilhões) para US$ 8,5 bilhões (R$ 42,5 bilhões). Os cortes serão feitos principalmente em atividades exploratórias, interligação de poços e projetos de refino.

Mas a queda no valor do investimento reflete também a desvalorização do real frente ao dólar, que tornam mais baratos, na moeda norte-americana, os gastos feitos no Brasil. A Petrobras espera reduzir os gastos operacionais em US$ 2 bilhões (R$ 10 bilhões).

Plataformas com custo de produção mais alto, que hoje apresentam fluxo de caixa negativo, serão hibernadas. Tratam-se de ativos em águas rasas, que a companhia já colocou à venda. A produção deles é de 23 mil barris de petróleo por dia.

Além disso, a empresa decidiu reduzir em 100 mil barris por dia sua produção de petróleo até o final de março. "A companhia avaliará as condições do mercado e, em caso de necessidade, realizará novos ajustes de produção", disse a estatal.

O plano prevê economia de R$ 2,4 bilhões em recursos humanos, em medidas como o adiamento dos bônus, postergação no pagamento de horas-extras, postergação no recolhimento do FGTS (uma das medidas implantadas pelo governo durante a crise), e cancelamento de promoções.

Executivos com cargo de chefia, como diretores e gerentes, terão os salários reduzidos temporariamente em 30%. A diferença será paga depois do fim da crise.