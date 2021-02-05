Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo admite nova rodada do auxílio emergencial para 32 milhões de pessoas
Novo formato

Governo admite nova rodada do auxílio emergencial para 32 milhões de pessoas

Afirmação foi feita pelo ministro Paulo Guedes nesta quinta (4). Segundo ele, o novo auxílio pode ser mais "focalizado" e atender só metade dos beneficiados em 2020. Para isso, seria necessário acionar o estado de calamidade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 fev 2021 às 07:50

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 07:50

Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Eventual pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial depende da criação de um novo marco fiscal Crédito: Siumara Gonçalves
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira (4) que o governo pode conceder uma nova rodada do auxílio emergencial para 32 milhões de brasileiros. A ideia é que o novo benefício seja mais "focalizado", mas ainda não há a definição de valores ou tempo de duração. 
De acordo com o ministro, é possível que um novo pagamento da assistência atenda a metade do público original do auxílio. Desse modo, o número de beneficiados cairia de 64 milhões para aproximadamente 32 milhões.

Veja Também

Abono salarial, FGTS e 13º: veja o novo pacote que o governo prepara para a economia

Auxílio emergencial vira tema central na disputa por comando no Congresso

Guedes, no entanto, destacou que o eventual pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial depende da criação de um novo marco fiscal que trave outros gastos do governo, além de acionamento de um novo estado de calamidade pública.
"Os invisíveis, esses nós estamos focalizando a ajuda. É possível, temos como orçamentar isso, desde que seja dentro de um novo marco fiscal, robusto o suficiente para enfrentar eventuais desequilíbrios", disse.
Guedes afirmou que o governo está preparado para agir se a pandemia piorar, mas não deu parâmetros sobre essa piora.

Veja Também

Auxílio emergencial: 1,4 milhão de pessoas não sacaram benefício

Volta de auxílio emergencial "vai quebrar o Brasil", diz Bolsonaro em "live"

A ideia da equipe econômica é incluir uma cláusula de calamidade pública dentro da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial, que traz gatilhos de ajuste fiscal em momentos de aperto financeiro.
"Você aperta o botão da calamidade pública e podemos atender algumas coisas, travando outras. [É importante] manter a estabilidade fiscal porque se não vamos prejudicar mais ainda a população com inflação voltando, juros altos, crises", disse.
O ministro afirmou que grande parte das pessoas que receberam auxílio em 2020 retornou para outros programas sociais, como o Bolsa Família. Por isso, não seria necessário pagar a assistência emergencial novamente a todos.
O ministro deu as declarações após reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que cobrou ações do governo na área social.
"A pandemia continua e eu vim ao ministro Paulo Guedes externar a preocupação do Congresso com a assistência social, um socorro que seja urgente para ajudar as camadas mais vulneráveis da população", disse.

Veja Também

23 ideias de negócios para ter uma renda com o fim do auxílio emergencial

Golpe que promete auxílio de R$ 130 faz mais de 35 mil vítimas em 24h

Por equilíbrio fiscal, ES não assina carta que pede medidas contra a Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Paulo Guedes Crise Econômica Auxílio Emergencial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados