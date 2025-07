'Práticas desleais'

EUA reclamam de Pix e pirataria e falam até da 25 de Março em investigação sobre o Brasil

Apuração aberta a pedido de Trump vai avaliar práticas em áreas como comércio eletrônico e tecnologia, taxas de importação e desmatamento

"O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo", diz trecho do relatório.>

A apuração, a cargo do USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA), vai avaliar práticas do Brasil em áreas como comércio eletrônico e tecnologia, taxas de importação e desmatamento, segundo comunicado divulgado terça-feira (15).>