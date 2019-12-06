Câmara quer tirar 'penduricalhos' para aprovar PEC Paralela da Previdência

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, articula estratégia Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Paralela da Previdência pode sofrer uma grande reformulação ao passar por votação dos deputados federais. É que a Câmara quer tirar dela os penduricalhos que foram colocados pelo Senado relativos ao regime de aposentadoria principal, deixando somente a inclusão de Estados e municípios na reforma. Os senadores aprovaram a PEC em 19 de novembro e chegou nesta semana à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ ) da Câmara.

Vários extras foram incluídos no texto da PEC paralela desde o início de sua tramitação no Senado. Por exemplo, os Estados que aderirem à reforma da União ficariam livres das penalidades, como vedação de transferências voluntárias, caso seus regimes próprios de Previdência apresentem desequilíbrio.

Foram criados um período de transição para a regra de cálculo da aposentadoria, além de uma renda universal para crianças em situação de pobreza, entre outros itens.

As alterações do Senado foram criticadas por técnicos da equipe econômica e também por líderes dos partidos do centrão. Da forma como veio, teremos dificuldades. Precisa concentrar na questão dos estados e municípios. Esse foi o combinado, disse Rodrigo Maia ao Globo.

Mas, nos bastidores, há uma avaliação de que segurar a tramitação da matéria não seria interessante depois do empenho da Casa em aprovar a reforma da Previdência, sobretudo diante da gravidade do quadro fiscal dos Estados.