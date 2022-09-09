Auxílio Brasil será R$ 600 ou R$ 800 em setembro? Entenda

Felipe Nunes

governo federal deverá manter, em setembro, o economia /auxilio-brasil-quem-tem-direito-e-quando-comeca-o-pagamento-de-r-600-0722" class="link" target="_blank">pagamento temporário da parcela mínima de R$ 600 do Auxílio Brasil para todas as famílias beneficiadas pelo programa, substituto do Bolsa Família. O valor – que representa um acréscimo de R$ 200 à parcela habitual de R$ 400 – segue até dezembro.

Jair Bolsonaro Principal aposta de (PL) para tentar subir nas pesquisas, o presidente prometeu, no programa eleitoral desta quinta-feira (8), um novo pagamento extra de R$ 200. A quantia se somaria ao piso atual de R$ 600 e chegaria a R$ 800 por família. Mas, até o momento, esse pagamento não foi oficializado.

Primeiro dia de pagamentos do Auxílio Brasil Crédito: Ricardo Medeiros

QUAL É O VALOR EXATO DO AUXÍLIO BRASIL?

As mais de 20 milhões de famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) que receberão o benefício no mês de setembro devem ganhar R$ 600, conforme economia /congresso-tera-em-emendas-74-da-verba-que-levaria-auxilio-brasil-a-r-600-0922" class="link" target="_blank">valores aprovados em lei e que já constam no Orçamento.

No entanto, o valor original do Auxílio Brasil é de R$ 400 por família. Há benefícios complementares que podem elevar a renda. Em julho, por exemplo, quando ainda não estavam sendo pagos os R$ 600, os beneficiários receberam, em média, R$ 408,80, segundo o Ministério da Cidadania.

Conforme o planejamento do governo Bolsonaro, a parcela de R$ 600 vai só até dezembro, após manobra eleitoral feita por Planalto e Congresso para driblar a legislação e aprovar os R$ 200 extras até o final do ano. No Orçamento de 2023, houve apenas a correção pela inflação e o benefício deverá ser de R$ 405 por família.

AUXÍLIO GÁS ELEVA VALOR A CADA DOIS MESES

As 5,6 milhões de famílias que recebem o Auxílio Gás conseguem ter um valor maior a cada dois meses, mas o pagamento também é temporário, somente até dezembro, já que o vale-gás pago para a compra do botijão teve seu valor duplicado na manobra eleitora. A partir de janeiro, o benefício volta ao normal.

Como os beneficiários já receberam o Auxílio Gás em agosto, no mês de setembro, não há pagamento extra. Portanto, até que o governo anuncie o contrário, neste mês, serão pagos R$ 600.

Em agosto, as famílias chegaram a receber R$ 710, ao somar o auxílio de R$ 600 e o vale-gás de R$ 110.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO PODE SER ANTECIPADO

O Ministério da Cidadania estuda antecipar o calendário de pagamento no mês de setembro, como fez em agosto. A medida, por enquanto, ainda não foi aprovada.

Com isso, os depósitos do benefício seguem cronograma de pagamentos habitual entre os dias 19 e 30. A ordem dos depósitos não mudará.

O dinheiro é liberado conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). Primeiro, recebem os cidadãos com NIS final 1 e assim sucessivamente, até chegar em quem tem cartão final zero.

Em agosto, os pagamentos estavam previstos para começar no dia 18, mas foram antecipados para o dia 9 e terminaram no dia 22.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO BRASIL

Final do NIS Setembro Outubro Novembro Dezembro

1 19 18 17 12

2 20 19 18 13

3 21 20 21 14

4 22 21 22 15

5 23 24 23 16

6 26 25 24 19

7 27 26 25 20

8 28 27 28 21

9 29 28 29 22

0 30 31 30 23

NOVO ADICIONAL É LIMITADO

De acordo com a propaganda veiculada pela TV, a campanha do presidente diz que o novo valor seria repassado aos beneficiários que "começarem a trabalhar", sugerindo se tratar do Auxílio Inclusão Produtiva, existente na estrutura de benefícios do programa social, mas que nunca foi implementado.

O benefício foi criado com a ideia de premiar beneficiários do programa, pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza, que conseguissem um trabalho com carteira assinada.