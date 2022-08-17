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Crédito extra

Empréstimo do Auxílio Brasil deve começar em setembro, diz governo

Ministro da Cidadania afirma que 17 instituições já estão cadastradas para oferecer o consignado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 ago 2022 às 19:33

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 19:33

SÃO PAULO - O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, disse nesta quarta-feira (17) que as contratações de crédito consignado por beneficiários do Auxílio Brasil devem começar até o início de setembro.
Após a edição do decreto do presidente Jair Bolsonaro (PL) que regulamentou a concessão desse empréstimo, o Ministério da Cidadania trabalha em normas complementares para iniciar as operações. As informações são da Agência Brasil.
"Já temos quase 17 instituições financeiras homologadas pelo Ministério da Cidadania aptas à concessão do empréstimo consignado. É um número que mostra o interesse do mercado em estar disponibilizando o crédito para essa população", disse, durante entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto.
Beneficiários do Auxílio Brasil que estão em revisão cadastral têm até 14 de outubro para atualizar dados
Quem recebe Auxílio Brasil poderá fazer empréstimos de até 40% do valor do benefício Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
O crédito consignado é concedido pelas instituições financeiras com desconto automático das parcelas em folha de pagamento do salário ou benefício. Os beneficiários do Auxílio Brasil poderão fazer empréstimos de até 40% do valor do benefício e autorizar a União a descontar o valor da parcela todos os meses, até a quitação.
O Ministério da Cidadania não informou quais são as 17 instituições financeiras aptas a conceder o crédito consignado para beneficiários.

ENTENDA COMO FUNCIONA O CRÉDITO CONSIGNADO

  • O consignado é um empréstimo descontado diretamente da folha de pagamento, o que reduz os juros oferecidos. 
  • No caso do crédito consignado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), os juros máximos são definidos pelo Conselho da Previdência.
  • Substituto do Bolsa Família, o Auxílio Brasil paga, mensalmente, R$ 400 a famílias consideradas em vulnerabilidade social.
  • De agosto a dezembro, o programa irá transferir o valor mínimo de R$ 600 a mais de 20 milhões de famílias cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único).

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