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Benefícios

Auxílios Brasil, Caminhoneiro e Vale-gás serão pagos nesta terça; veja calendário

Valor de R$ 600 do Auxílio Brasil começa a ser pago com a parcela do Vale-Gás, que, neste mês, será de R$ 110. Já motoristas cadastrados receberão R$ 2 mil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2022 às 16:41

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 16:41

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - O Auxílio Brasil no valor de R$ 600 começa a ser pago nesta terça-feira (9) junto com a parcela do Vale-Gás, que, neste mês, será de R$ 110. O calendário de pagamento foi antecipado em agosto. Cerca de 5,6 milhões de famílias vão receber R$110 de ajuda para compra do gás de cozinha, segundo a Caixa Econômica Federal.
Também começa nesta terça o calendário de pagamento do Auxílio Caminhoneiro. Os motoristas cadastrados receberão R$ 2.000, referentes às parcelas de julho e agosto. Os pagamentos serão feitos na conta da poupança digital, por meio do Caixa Tem.
Auxílio Caminhoneiro começa a ser pago em 9 de agosto
Benefício para caminhoneiros começa a ser pago em 9 de agosto Crédito: Thomaz Silva/Agência Brasil
No dia 16 de agosto, começa o calendário de pagamento do Auxílio Taxista. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, a expectativa é que os taxistas recebam até R$ 1.000 cada.
O Ministério da Cidadania incluiu 2,2 milhões de famílias no programa Auxílio Brasil. Com isso, o número de beneficiados em agosto será de 20,2 milhões. O valor médio será de R$ 607,88.
Nesta terça, recebe o benefício quem tem NIS (Número de Identificação Social) com final 1. O pagamento de maio vai até o dia 22, quando o dinheiro é liberado a beneficiários com NIS final zero.
O acréscimo de R$ 200 liberado de forma temporária de agosto a dezembro - o benefício original é de R$ 400.

CALENDÁRIO DO AUXÍLIO BRASIL E DO VALE GÁS EM AGOSTO

Número final do cartão de benefício (NIS) - Data de liberação do benefício de R$ 600 
  • 1 - 9 de agosto 
  • 2 - 10 agosto 
  • 3 - 11 de agosto 
  • 4 - 12 de agosto 
  • 5 - 15 de agosto 
  • 6 - 16 de agosto 
  • 7 - 17 de agosto 
  • 8 - 18 de agosto 
  • 9 - 19 de agosto 
  • 0 - 22 de agosto

PARCELA DO VALE-GÁS É DE R$ 110 EM AGOSTO

Segundo a Cidadania, neste mês, mais de 5,6 milhões de famílias começam a receber o Vale-Gás, ou Auxílio Gás. O valor do benefício é de R$ 110 e o calendário de pagamento segue o mesmo cronograma do Auxílio Brasil, a partir do Número de Identificação Social (NIS) das Famílias.
Em junho, as famílias de baixa renda receberam R$ 53, o equivalente a 50% do preço médio de um botijão de gás no país.
O valor integral, de 100% do preço médio do gás, será pago até dezembro, conforme previsto na PEC (Proposta de Emenda Constitucional), que turbinou os programas assistenciais.

CAMINHONEIROS RECEBEM PARCELA DE R$ 2.000 NESTA TERÇA (9)

As duas primeiras parcelas do Auxílio Caminhoneiro serão pagas no dia 9 de agosto, informou nesta segunda-feira (25) o Ministério do Trabalho e Previdência. Os R$ 2.000 depositados serão referentes aos benefícios dos meses de julho e agosto.
A estimativa da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), órgão responsável pelo registro dos profissionais, é que mais de 870 mil profissionais cadastrados sejam beneficiados com o programa, que prevê o repasse de seis parcelas até dezembro deste ano.
Têm direito ao benefício os caminhoneiros com CPF válido e cadastrado no RNTR-C (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas) até 31 de maio de 2022, na modalidade "Ativo".
O Auxílio Caminhoneiro tem validade até 31 de dezembro de 2022 e será pago em seis parcelas mensais, no valor de R$ 1.000.
Apesar de ter sido criado para amenizar os custos com combustível, o governo federal denifiu que o profissional não precisará comprovar que o benefício foi utilizado na compra de óleo diesel.

CALENDÁRIO DO AUXÍLIO MOTORISTA ATÉ DEZEMBRO

Parcela - Previsão de pagamento 
  • 1ª e 2ª parcelas - 9 de agosto 
  • 3ª parcela - 24 de setembro 
  • 4ª parcela - 22 de outubro 
  • 5ª parcela - 26 de novembro 
  • 6ª parcela - 17 de dezembro

TAXISTAS COMEÇAM A RECEBER DIA 16

O primeiro lote do Auxílio Taxista poderá ser pago para até 301 mil motoristas cadastrados no MTP (Ministério do Trabalho e Previdência). O benefício, que pode chegar a parcelas de até R$ 1.000, começará a ser pago no dia 16 de agosto.
O MTP informou que 3.119 municípios enviaram a documentação dos trabalhadores. Veja a lista de cidades que já cadastraram motoristas.
Na sexta-feira (5), O Ministério do Trabalho liberou novamente o portal para que as prefeituras enviem a informação de motoristas regularizados. O cadastro dos profissionais poderá ser feito até o dia 15 de agosto.

CALENDÁRIO DO AUXÍLIO TAXISTA ATÉ DEZEMBRO

Parcela - Previsão de pagamento 
  • 1ª e 2ª parcelas -16 de agosto 
  • 1ª e 2ª parcelas* - 30 de agosto 
  • 3ª parcela - 24 de setembro 
  • 4ª parcela - 22 de outubro
  • 5ª parcela - 26 de novembro 
  • 6ª parcela - 17 de dezembro

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