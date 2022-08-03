De acordo com informações do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense ( Sindipetro-NF ), Patric estava a bordo da plataforma P-19, na sala do moto gerador. Às 9h30, aconteceu um disparo do gás no local, onde ocorria uma obra de retirada de piso gradeado.

No momento do disparo, dois trabalhadores estavam dentro da sala fechada. Patric não conseguiu sair do local e morreu. Ainda de acordo com o Sindipetro-NF, o capixaba era casado e deixou duas filhas.

Your browser does not support the audio element. Capixaba morre após inalar gás carbônico em plataforma da Petrobras no Rio

"O Sindipetro-NF lamenta imensamente a morte de mais um trabalhador no momento de seu trabalho e se solidariza com seus familiares e amigos nesse momento de dor", disse o órgão.

O QUE DIZ A PETROBRAS

A reportagem questionou a Petrobras sobre o caso. Em nota, a empresa disse que "lamenta informar o falecimento, na manhã desta terça-feira (2/8), de um colaborador que prestava serviço de calderaria na plataforma P-19, no Campo de Marlim, na Bacia de Campos, após vazamento de CO2, ocorrido na sala de moto geradores".