O capixaba Patric Carlos, de 37 anos, morreu após inalar gás carbônico dentro de uma plataforma da Petrobras, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (2). A vítima, que trabalhava como caldeireiro, era natural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com informações do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), Patric estava a bordo da plataforma P-19, na sala do moto gerador. Às 9h30, aconteceu um disparo do gás no local, onde ocorria uma obra de retirada de piso gradeado.
No momento do disparo, dois trabalhadores estavam dentro da sala fechada. Patric não conseguiu sair do local e morreu. Ainda de acordo com o Sindipetro-NF, o capixaba era casado e deixou duas filhas.
Capixaba morre após inalar gás carbônico em plataforma da Petrobras no Rio
"O Sindipetro-NF lamenta imensamente a morte de mais um trabalhador no momento de seu trabalho e se solidariza com seus familiares e amigos nesse momento de dor", disse o órgão.
O QUE DIZ A PETROBRAS
A reportagem questionou a Petrobras sobre o caso. Em nota, a empresa disse que "lamenta informar o falecimento, na manhã desta terça-feira (2/8), de um colaborador que prestava serviço de calderaria na plataforma P-19, no Campo de Marlim, na Bacia de Campos, após vazamento de CO2, ocorrido na sala de moto geradores".
Eles informaram, ainda, que o capixaba "foi atendido imediatamente pela equipe médica a bordo, mas infelizmente não resistiu. Outro colaborador que também estava no local recebeu atendimento médico e passa bem. A Petrobras está prestando apoio aos familiares. A Petrobras instaurou uma comissão para apurar as causas do acidente e comunicou as autoridades".