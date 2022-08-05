Auxílio Taxista: Grande Vitória tem quase 2 mil motoristas cadastrados

De acordo com o ministério, terão direito ao benefício os motoristas de táxi que tenham permissões ou concessões (alvarás) com cadastro nas prefeituras ou Distrito Federal e que, entre outras exigências, tenham Carteira Nacional de Habilitação válida. Os valores serão depositados em conta digital por CPF e de maneira automática pela Caixa Econômica. Não há necessidade de cadastro ou envio de dados para depósito por parte dos trabalhadores.