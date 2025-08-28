Home
ANP investiga comercialização e uso irregular de metanol

O objetivo da ação foi desmantelar esquemas de fraudes e de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. São investigados vários elos da cadeia de combustíveis com suspeita de controle do crime organizado

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou que participou nesta quinta-feira, 28, da Operação Carbono Oculto, coordenada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) e participação de diversos órgãos públicos. A atuação da ANP foi focada na comercialização e uso irregular de metanol, nos alvos selecionados pelo Ministério Público de São Paulo.

"A agência realizou apoio técnico nas etapas de busca e apreensão, bem como coleta de produtos para análise laboratorial", informou a ANP em nota.

O objetivo da ação foi desmantelar esquemas de fraudes e de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. São investigados vários elos da cadeia de combustíveis com suspeita de controle do crime organizado.

Metanol era usado de forma irregular Crédito: Shutterstock

"A ANP continuará prestando todo o apoio necessário ao Ministério Público, inclusive com resultados das análises laboratoriais, dados de movimentação de produtos, entre outros", explicou a agência.

Segundo a ANP, nos últimos anos a agência vem aprimorando suas ferramentas de inteligência e intensificado a investigação e mapeamento de grupos econômicos que atuam no mercado de combustíveis suspeitos de irregularidades.

Com base nessa atuação, já realizou diversas autuações, interdições e revogações de autorização de agentes regulados, incluindo atividades de importação, produção, formulação, distribuição e revenda de combustíveis, biocombustíveis e outros produtos. "A agência vem cooperando continuamente com o Ministério Público e outros órgãos, fornecendo informações técnicas e de inteligência, quando são identificadas irregularidades estruturadas com possíveis repercussões em áreas criminais e cíveis, fugindo à competência da ANP", concluiu.

