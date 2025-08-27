Cesta de compras

Café fica 40% mais caro para produtor e deve pressionar preços nas gôndulas

Pesquisadores afirmam que motivos envolvem estoques limitados, frio e geadas, além da instabilidade no setor causada pela imposição da sobretaxa de 50% às exportações aos Estados Unidos

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:55

SÃO PAULO - Os preços do café registraram fortes altas aos produtores em agosto, segundo levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), ligado à USP (Universidade de São Paulo). O destaque vai para o tipo robusta (também chamado de conilon), que acumulou aumento de 43% no mês até esta segunda-feira (25). A variedade arábica subiu 26,3%.

O indicador do Cepea fechou a segunda-feira (25) com preços de R$ 1.469,43 por saca de 60 kg do café robusta e R$ 2.287,56 do arábica.

Pesquisadores da indústria afirmam que os motivos envolvem estoques limitados, frio e geadas que preocuparam produtores e também a instabilidade no setor causada pela imposição da sobretaxa de 50% às exportações aos Estados Unidos, imposta pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Para o consumidor, o efeito pode demorar de semanas a meses, segundo André Braz, da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Ele diz que ainda será preciso passar por todas as etapas de beneficiamento, torrefação, industrialização e logística do café. "Em geral, os repasses ao consumidor acontecem de forma gradual e não imediata", diz.

Para o consumidor, o efeito da alta nos preços pode demorar de semanas a meses Crédito: Freepik

As próprias tarifas de Trump poderiam equilibrar o preço ao consumidor final, considerando que as exportações diminuiriam e sobraria mais café no mercado doméstico, diz Braz. "Mas a quebra de safra e os estoques curtos reduzem esse efeito. Na prática, o alívio tende a ser pequeno diante da pressão de custos que já está instalada", ressalta.

Em julho, o café moído teve queda de -0,36% aos consumidores, a primeira redução após um ciclo de 18 meses de alta, segundo o IPCA-15 (índice de inflação medido pelo IBGE). Até meados de agosto, o produto baixou -1,47%.

O diretor-executivo da Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café), Celírio Inácio, diz que a safra do setor tem sido menor do que o esperado desde 2020, quando a produção chegou a 63 milhões de sacas. "Em contrapartida, também tivemos um consumo crescente desde então", afirma.

"Agora vamos aguardar os próximos 60 dias, quando deve acontecer a florada e, dependendo das temperaturas e das chuvas esperadas, podemos ter uma expectativa melhor para a produção de 2026, ou o contrário", diz.

Segundo o Cepea, as tarifas de Trump ainda são tema central nas discussões do setor brasileiro, responsável por fornecer cerca de 25% do café importado pelos Estados Unidos, em especial da variedade arábica. Dados do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil) também mostram que 16,1% do volume de café brasileiro exportado em 2024 teve o país norte-americano como destino.

"Caso a tarifa seja mantida, o Brasil deverá buscar alternativas de escoamento da produção, com ênfase na diversificação de mercados compradores", afirma a entidade, que destaca a recente habilitação de 183 empresas brasileiras para exportação de café à China.

Em 2024, o Brasil exportou cerca de 939 mil sacas ao país asiático, volume 2,5 vezes superior ao registrado em 2022, mas 33% inferior ao de 2023, conforme dados do Cecafé.

Para André Braz, se o cenário de oferta restrita persistir, o consumidor deve sentir mais intensamente as altas nos próximos meses. "Se não houver melhora no clima e aumento da produção, os preços seguirão pressionados tanto para o produtor quanto para o consumidor. O mercado deve continuar volátil, e os repasses ao consumidor devem se intensificar no fim do ano", afirma.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta