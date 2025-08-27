Home
Haddad: tarifaço machuca um pouco, mas Brasil tem condições de enfrentar

Em entrevista, Haddad disse que o governo pretende aprovar ainda neste ano corte linear de 10% dos benefícios fiscais infraconstitucionais

Fernanda Bompan e Giordanna Neves

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19:55

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 27, em entrevista ao UOL, que as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos às exportações brasileiras vão afetar um pouco o Brasil. Ele ponderou, contudo, que o país tem condições de enfrentar o tarifaço.

"Tem setores que exportam mais de 50% para lá, tem empresas que vão sofrer, mas macroeconomicamente falando o país tem condições de enfrentar", disse Haddad.

Na mesma entrevista, Haddad disse que o governo pretende aprovar ainda este ano corte linear de 10% dos benefícios fiscais infraconstitucionais. "Pretendemos aprovar essa proposta que veio das duas Casas", comentou, em referência à Câmara dos Deputados e ao Senado.

O ministro também afirmou que acredita que o compromisso sobre garantir a compensação no projeto de lei que altera regras do Imposto de Renda será honrado.

Tarifaço tem afetado alguns mercados brasileiros Crédito: Pixabay

