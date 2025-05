'Bastilha de Bob'

PCC e TCP: operação mira aliança entre facções criminosas no ES

Operação 'Bastilha de Bob' mira integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Terceiro Comando Puro (TCP) que atuam em Vila Velha e São Mateus

Publicado em 20 de maio de 2025 às 11:03

Preso na segunda fase da “Operação Bastilha de Bob” é levado ao IML Crédito: Ricardo Medeiros

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou, na manhã desta terça-feira (20), a segunda fase da Operação Bastilha de Bob, para cumprir 16 mandados de busca e apreensão e outros 16 de prisão temporária em Vila Velha, na Grande Vitória, e em São Mateus, no Norte do Estado. >

Segundo o MPES, ao todo foram cumpridos 10 mandados de prisão, sendo cinco contra alvos que já se encontravam no sistema prisional. Os outros cinco foram cumpridos com a detenção de suspeitos durante a operação desta terça-feira (20). Além disso, uma pessoa que não era alvo de mandado foi presa em flagrante por tráfico de drogas e posse de munições de uso restrito.>

O MPES divulgou que a operação resulta de investigações de crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros crimes relacionados a comercialização de drogas, praticado a partir da aliança promovida entre as facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Terceiro Comando Puro (TCP), em regiões estratégicas nos bairros Ulisses Guimarães, Balneário Ponta da Fruta e Barramares, todos na Região 5 de Vila Velha, assim como em São Mateus, no Norte capixaba.>

A ação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio de agentes do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e da Polícia Militar – 102 policiais militares, distribuídos em 35 viaturas das unidades da 13ª Companhia Independente, do 4° e do 10° Batalhão da PM, além do Batalhão de Missões Especiais (BME) e Batalhão de Ações com Cães (BAC).>

Entenda a operação

O Ministério Público explicou que a investigação foi instaurada pelo Gaeco com foco na expansão territorial do PCC em parceria com o TCP em Vila Velha. O objetivo seria fortalecer a atuação das organizações criminosas em áreas consideradas estratégicas. Na primeira fase da operação, em novembro do ano passado, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisões temporárias de três integrantes das organizações, atuantes na chamada Região 5 de Vila Velha.>

Nos dias 19 e 21 de novembro de 2024, foram apreendidos três celulares e realizada a prisão temporária de Vitor Manoel da Silva Ferreira. Em 29 de novembro, os mandados foram cumpridos contra Victor Hugo Cleiber Lima, ocasião em que também foram apreendidos dois celulares e uma quantia em dinheiro.>

No dia 9 de março de 2025, no município de Domingos Martins, foi preso Maxsuel Hipolito de Araujo, conhecido como “Bob” ou “Bob Esponja”. Apontado como membro do PCC e responsável pela articulação com o TCP em Vila Velha, ele era considerado foragido da Justiça. Com ele, foram apreendidos um documento de identidade falso, duas buchas de substância semelhante à maconha, dinheiro em espécie e um aparelho celular.>

As denúncias contra Victor Hugo Cleiber Lima e Maxsuel Hipolito de Araujo foram acolhidas pela Justiça, que decretou a prisão preventiva de ambos. Já no caso de Vitor Manoel da Silva Ferreira, os autos foram encaminhados à Promotoria da Infância e Juventude, pois os atos infracionais teriam sido cometidos quando ele era menor de idade.>

