Foragido

Homem apontado como o mais procurado de Marataízes é preso no RJ

Ademirço Alves Emidio Junior, conhecido como “Juninho”, tinha contra si um mandado de prisão preventiva por um crime ocorrido em 2020

Foi preso no estado do Rio de Janeiro um homem considerado o mais procurado de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (06). Segundo a Polícia Civil, Ademirço Alves Emidio Junior, conhecido como “Juninho”, foi localizado no prédio onde morava no município de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do RJ, após cerca de dez dias de monitoramento.>