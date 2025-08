Dava presentes

Homem é preso suspeito de estuprar a vizinha de 11 anos em Guarapari

A descoberta aconteceu após a menina ficar com marcas no pescoço, que segunda a menina, foram feitas pelo vizinho de 25 anos

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 19:04

Um homem de 25 anos foi preso por suspeita de estuprar uma criança de 11 anos em Guarapari. A situação foi descoberta pela mãe da menina na manhã desta quarta-feira (6). Em relato à Polícia Militar, a mulher contou ter deixado com a própria irmã a filha enquanto ia ao médico. Ao voltar, a mãe do suspeito disse que a criança estava com marcas no pescoço. >

Em conversa com a mãe, a menina disse que as marcas foram feitas pelo vizinho enquanto ele a beijava. Ao confrontá-lo, o homem de 25 anos negou as acusações, mas depois, dentro da Delegacia Regional de Guarapari, confessou o crime, conforme a PM. A identidade dos envolvidos e o bairro onde o caso aconteceu não serão divulgados em proteção a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). >

Desesperada com a informação, a responsável pela menina ligou para a corporação. Ao chegar no local, os militares falaram com a mais nova, que contou ter tido relações sexuais com o suspeito durante à tarde. Além disso, a criança disse já ter passado pela mesma situação outras vezes. >

Durante o período que cometia os atos contra a pequena, o homem ainda dava presentes escondidos para a menina, como blusas, chinelo e vestido, de acordo com o relato da mãe à polícia.>

Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, onde confessou e afirmou que houve tentativa de penetração, mas não concretizaram o ato. Ele também confessou ter dado presentes para a menor. O indivíduo foi conduzido para a Delegacia Regional do município e a menor a um hospital. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e foi encaminhado para o sistema prisional.>

