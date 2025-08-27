Home
Nova IA do Google edita fotos por comando e preserva rostos com precisão

Nova IA do Google edita fotos por comando e preserva rostos com precisão

IA do Google edita imagens e preserva rostos humanos, de animais e outros detalhes. Na internet, ainda foi possível ver pessoas que testaram a IA colorindo imagens em preto e branco

GUILHERME TAGIAROLI

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19:49

SÃO PAULO - Novo modelo de IA do Google permite modificar fotos com IA a partir de comandos. O sistema foi liberado para todos nesta terça-feira (26), e as imagens resultantes contam com uma pequena marca d'água.

IA do Google edita imagens e preserva rostos humanos, de animais e outros detalhes. Na internet, ainda foi possível ver pessoas que testaram a IA colorindo imagens em preto e branco

Nova IA do Google edita fotos por comando e preserva rostos com precisão

Modelo Gemini 2.5 Flash (Nano-banana) está disponível no chatbot do Google. Para usar, basta acessar gemini.google.com, subir uma foto e pedir para o sistema "imaginar" em determinada situação.

IA do Google edita imagens e preserva rostos humanos, de animais e outros detalhes. O comum é que sistemas de inteligência artificial alucinem e incluam novos itens ou alterem o rosto durante as transformações.

A partir de uma foto, é possível pedir para que sejam imaginadas diferentes situações. Exemplo: imagine que seja um toureiro, um médico, um artista, uma pessoa de uma sitcom da década de 1990. É também pedir para a IA fazer versões da pessoa da foto com diferentes tipos de cabelo, maquiagens e em fundos diferentes.

IA do Google faz edições de foto
IA do Google faz edições de foto Crédito: Google/Divulgação

Combinação de imagens é outra possibilidade da IA do Google. Pense na situação de ter uma foto de uma pessoa e de um cachorro. É possível subir ambas no Gemini e pedir para que ele imagine uma imagem do humano abraçando o cãozinho, tendo como fundo uma quadra de basquete.

Quer saber como vai ficar sua sala com outra cor? A IA do Google permite ver como ficaria um local com uma parede de determinada cor ou mesmo ver como ficaria um sofá de cor verde naquele lugar.

Na internet, ainda foi possível ver pessoas que testaram a IA colorindo imagens em preto e branco. Ainda que não tenha como saber exatamente as cores da foto original, pode servir como uma possibilidade de imaginar como seria a imagem.

Todas imagens contam com uma marca d'água indicando que foram geradas por IA. No lado direito inferior, tem um ícone que mostra que não é uma imagem feita com inteligência artificial. O problema, porém, é que alguém pode simplesmente cortar a foto nessa região, sem saber que arquivo não é real. O Google também diz que tem travas contra a criação de conteúdos sexuais.

Google é pioneiro em IA, mas ChatGPT é o sistema mais usado. Lançamento de novo modelo de imagem é uma tentativa da empresa de reivindicar o protagonismo no ramo de inteligência artificial.

Internamente o modelo Gemini 2.5 Flash era conhecido como Nano Banana. Antes de lançar para o público, em benchmarks (sistemas de comparação) de inteligência artificial, o Google usou apenas o nome interno da ferramenta.

