Queridinho capixaba, bombom Caribe ganha versão panetone

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:28
Um dos bombons mais vendidos no Espírito Santo, o Caribe vai ganhar uma versão panetone, marcando o início da campanha para o Natal de 2025. O produto segue o sucesso recente nas vendas do ovo de páscoa e cookies inspirados pelo doce que mistura banana e chocolate. A expectativa é que ele chegue às prateleiras dos mercados em setembro, com o valor sugerido de R$ 31,99.
Segundo a Nestlé, dona da Garoto, o novo sabor foi um dos mais pedidos pelo público, com cerca 41% da demanda nos canais de atendimento procurando por um novo formato do tradicional bombom. O item também faz parte da linha de panetones com os sabores dos chocolates da marca, que começaram a ser comercializados no ano passado.
Lançado na década de 1980, o Caribe foi criado com uma proposta de "brasilidade" ao misturar banana com chocolate. Segundo a Garoto, o doce é hoje um dos bombons mais vendidos na sua loja em Vila Velha, e chegou à marca de uma tonelada comercializada por mês.
A busca por desdobramentos do Caribe não é novidade. Em 2024, o ovo de chocolate do bombom esgotou no comércio nacional e chegou a custar R$ 449 na revenda. Neste ano, para evitar a falta do produto no mercado, a Nestlé triplicou a produção para a campanha da Páscoa.
Além do sucesso brasileiro, o Japão também é um dos grandes importadores do Caribe, atendendo à comunidade brasileira que reside no país asiático.
