Queridinho capixaba, bombom Caribe ganha versão panetone

O produto já começou a ser distribuído no comercial nacional e promete chegar às gôndolas dos supermercados em setembro

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:28

A Gazeta visitou uma fazenda de cacau em Linhares para conhecer o cultivo do fruto e uma fábrica de chocolate em Vila Velha.

Um dos bombons mais vendidos no Espírito Santo, o Caribe vai ganhar uma versão panetone, marcando o início da campanha para o Natal de 2025. O produto segue o sucesso recente nas vendas do ovo de páscoa e cookies inspirados pelo doce que mistura banana e chocolate. A expectativa é que ele chegue às prateleiras dos mercados em setembro, com o valor sugerido de R$ 31,99.

Segundo a Nestlédona da Garoto, o novo sabor foi um dos mais pedidos pelo público, com cerca 41% da demanda nos canais de atendimento procurando por um novo formato do tradicional bombom. O item também faz parte da linha de panetones com os sabores dos chocolates da marca, que começaram a ser comercializados no ano passado.

Lançado na década de 1980, o Caribe foi criado com uma proposta de "brasilidade" ao misturar banana com chocolate. Segundo a Garoto, o doce é hoje um dos bombons mais vendidos na sua loja em Vila Velha, e chegou à marca de uma tonelada comercializada por mês.

Novo Panetonne Caribe chega ao mercado capixaba em setembro
Caribe vai fazer parte da lista de produtos da Garoto que ganharam versão panetone Crédito: Divulgação Nestlé

Sucesso além do chocolate

A busca por desdobramentos do Caribe não é novidade. Em 2024, o ovo de chocolate do bombom esgotou no comércio nacional e chegou a custar R$ 449 na revenda. Neste ano, para evitar a falta do produto no mercado, a Nestlé triplicou a produção para a campanha da Páscoa.

Além do sucesso brasileiro, o Japão também é um dos grandes importadores do Caribe, atendendo à comunidade brasileira que reside no país asiático.

