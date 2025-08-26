Natal 2025

Queridinho capixaba, bombom Caribe ganha versão panetone

O produto já começou a ser distribuído no comercial nacional e promete chegar às gôndolas dos supermercados em setembro

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:28

Segundo a Nestlé, dona da Garoto, o novo sabor foi um dos mais pedidos pelo público, com cerca 41% da demanda nos canais de atendimento procurando por um novo formato do tradicional bombom. O item também faz parte da linha de panetones com os sabores dos chocolates da marca, que começaram a ser comercializados no ano passado.

Lançado na década de 1980, o Caribe foi criado com uma proposta de "brasilidade" ao misturar banana com chocolate. Segundo a Garoto, o doce é hoje um dos bombons mais vendidos na sua loja em Vila Velha, e chegou à marca de uma tonelada comercializada por mês.

Caribe vai fazer parte da lista de produtos da Garoto que ganharam versão panetone Crédito: Divulgação Nestlé

Sucesso além do chocolate

A busca por desdobramentos do Caribe não é novidade. Em 2024, o ovo de chocolate do bombom esgotou no comércio nacional e chegou a custar R$ 449 na revenda. Neste ano, para evitar a falta do produto no mercado, a Nestlé triplicou a produção para a campanha da Páscoa.

Além do sucesso brasileiro, o Japão também é um dos grandes importadores do Caribe, atendendo à comunidade brasileira que reside no país asiático.

