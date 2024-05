Banana e chocolate

Bombom Caribe ganha versão em cookie após sucesso de ovo de Páscoa

Outro bombom queridinho da marca e no ranking dos mais comercializados, o Crocante também ganhou sua versão em biscoito

Novos produtos lançados pela Garoto, inspirados nos bombons Crocante e Caribe. (Divulgação)

Depois do sucesso da versão ovo de Páscoa – que esgotou cerca de duas semanas antes do feriado, o bombom Caribe, da Garoto, estreia uma nova versão no mercado. Agora, os fãs da mistura de chocolate com banana vão poder provar o bombom em formato de cookie.

O produto, que começa a chegar às prateleiras a partir de junho, transforma um dos bombons mais vendidos a granel da fábrica tradicional de Vila Velha em um cookie com gotas de chocolate e pedaços de banana.

Outro bombom queridinho da marca e também no ranking dos mais comercializados, o Crocante ganhou sua versão em biscoito. O bombom terá agora versão de cookie com gotas de chocolate, amendoim e crocante.

A Garoto também tinha anunciado outra novidade para 2024: o retorno do bombom Serenata de Amor à receita original após fazer pesquisa com capixabas. A previsão anunciada na época era que o novo Serenata com recheio de castanha de caju chegasse ao mercado a partir de maio. Questionada sobre essa mudança, a empresa informou que ainda não tem novidades.

Os quatro novos sabores, estarão disponíveis nos varejistas de todo o país a partir de junho, com preço sugerido a partir de R$ 6,99 para o Nestlé Choco Cookies Brownie e o Garoto Choco Cookies Recheado ao Leite, e R$ 3,79 para os Cookies Garoto Crocante e Caribe.

Os cookies são a nova aposta da Garoto, que pertence à Nestlé, e marcam a estreia da fábrica na linha Chocobakery, que é a união entre chocolate e biscoito e da qual já fazem parte produtos como choco cookies recheados com chocolate ao leite, com creme de avelã e com base de chocolate.

“Percebemos que o paladar do consumidor tem ficado cada vez mais criterioso no momento de compra e precisamos trazer sempre novos atrativos para os nossos lançamentos, como foi em 2023 com o lançamento da categoria Choco Cookies. Enxergamos os cookies como um segmento sólido e cada vez mais promissor. Com isso, conseguimos investir em inovações, seja para novas texturas ou formas de consumo, como foi possível com o Brownie, trazendo a opção de consumir aquecido, como uma sobremesa completa”, explica Gabriela Beligni, gerente de marketing de Chocobakery na Nestlé.

Segundo a Nestlé, os lançamentos possuem a massa macia e amanteigada. Os recheios são desenvolvidos em uma nova linha de produção com a tecnologia mais avançada disponível no mundo em Cookies, alinhada com a indústria 4.0.

