Sedu abre processo seletivo para contratar professor temporário

Sedu abre seleção para contratar professores temporários Crédito: Sedu/Secom-ES

A Secretaria de Estado da Educação ( Sedu ) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores habilitados ou não para atuar na educação básica e profissional em 2021.

As seleções vão formar um cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade das Superintendências Regionais. As oportunidades são para dar aulas para os alunos do ensino fundamental e médio, além de cursos de nível técnico. Há ainda vagas para professores indígenas.

O salário para os habilitados varia de R$ 2.154,54 a R$ 3.863,31, conforme a titulação. Já para os não habilitados vai de R$ 1.263,01 a R$ 2.303,12. Os selecionados para atuar na educação profissional vão receber entre R$ 1.337,31 e R$ 3.863,31. A carga horária é de 25 horas semanais.

As inscrições poderão ser feitas no site www.selecao.es.gov.br , das 14 horas do dia 16 de dezembro até as 17 horas do dia 23 de dezembro de 2020.

O processo seletivo contará com as seguintes etapas: inscrição, chamada e comprovação de títulos e formalização de contrato.