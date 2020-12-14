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Até R$ 3,8 mil

Sedu abre processo seletivo para contratar professor temporário

Selecionados vão dar aulas na educação básica e profissional no ano letivo de 2021; inscrições poderão ser feitas no período de 16 a 23 de dezembro

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 11:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 11:33
Sede da Secretaria de Estado da Educação
Sedu abre seleção para contratar professores temporários Crédito: Sedu/Secom-ES
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores habilitados ou não para atuar na educação básica e profissional em 2021.
Ao todo, são quatro editais. Clique aqui para ler os editais. 
As seleções vão formar um cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade das Superintendências Regionais. As oportunidades são para dar aulas para os alunos do ensino fundamental e médio, além de cursos de nível técnico. Há ainda vagas para professores indígenas. 
O salário para os habilitados varia de R$ 2.154,54 a R$ 3.863,31, conforme a titulação. Já para os não habilitados vai de R$ 1.263,01 a R$ 2.303,12. Os selecionados para atuar na educação profissional vão receber entre R$ 1.337,31 e R$ 3.863,31. A carga horária é de 25 horas semanais.
As inscrições poderão ser feitas no site www.selecao.es.gov.br, das 14 horas do dia 16 de dezembro até as 17 horas do dia 23 de dezembro de 2020.
O processo seletivo contará com as seguintes etapas: inscrição, chamada e comprovação de títulos e formalização de contrato.
Por conta da pandemia do novo coronavírus, é vedada a contratação de candidatos considerados do grupo de risco da doença, enquanto durar o o estado de emergência em saúde pública.

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