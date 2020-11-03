Secretaria de Saúde do ES prorroga inscrição de processo seletivo

Secretaria de Estado da Saúde vai contratar profissionais temporários Crédito: Fernando Madeira

Os selecionados vão trabalhar com contrato temporário em hospitais estaduais e em setores administrativos da Sesa. Ao todo, são três editais e os processos seletivos têm como objetivo formar cadastro de reserva.

O primeiro edital visa a contratar médicos de diversas especialidades, como alergista, anestesista, angiologista, cardiologista, cirurgião plástico, cirurgião pediátrico, dermatologista, médico do trabalho, endocrinologista, oftalmologista, urologista, entre outras especialidades. Os salários vão de R$ 5.019,58 a R$ 10.039,17.

Já o segundo documento prevê a contratação de profissionais de nível superior. As chances são para administrador, arquiteto, assistente social, biólogo, contador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e veterinário. O salário varia de R$ 2.221,80 a R$ 4.443,60, de acordo com a carga horária.

O terceiro edital conta com oportunidades de níveis fundamental, médio e superior. Os candidatos podem concorrer às vagas de assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, motorista, técnico em eletrotécnica, técnico em enfermagem, técnico em imobilização ortopédica, técnico em laboratório, técnico em necropsia, técnico em órtese e prótese, técnico em radiologia, técnico em segurança do trabalho e telefonista. A remuneração varia de R$ 1.148 a R$ 2.362,15. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Os profissionais serão selecionados por meio de prova de títulos. Por conta da pandemia do novo coronavírus é vedada a inscrição de candidatos considerados do grupo de risco. Os editais têm validade de seis meses, podendo ser prorrogado, a critério da administração.

CONFIRA OS CARGOS

Administrador

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo.

Salário: R$ 4.599,12

Carga horária: 40 horas semanais.

Arquiteto



Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Arquitetura. Registro no Conselho de Classe. Curso de AutoCad. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Assistente social

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Serviço Social. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Biólogo

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Ciências Biológicas. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Contador

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de seis meses

no cargo.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Enfermeiro I

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Enfermagem. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Enfermeiro II

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Enfermagem. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de 12 meses no cargo, em Unidade Hospitalar, Unidade de Terapia Intensiva - UTI, Centro Cirúrgico, serviços de urgência emergência, UPA, Atendimento Pré-hospitalar ou Unidade de Remoção Móvel e Supervisão de hospital.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Enfermeiro III

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Enfermagem. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de 12 meses no cargo, na área de pediatria, em unidade hospitalar.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Engenheiro civil

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Civil. Curso de AutoCAD. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Experiência de seis meses no cargo e comprovação de execução de Projetos Estruturais.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Engenheiro eletricista

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Elétrica. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Experiência de seis meses no cargo.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Engenheiro de segurança do trabalho

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Engenharia ou Arquitetura, Título de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Experiência de seis meses no cargo.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Farmacêutico I

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Farmácia. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de meses meses no cargo na área de Programa de Aquisição e Controle e ou Dispensação de Medicamentos, devidamente declarado.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Farmacêutico II

Requisitos: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Farmácia Bioquímica ou curso de farmácia graduado de acordo com a resolução CNE/CES 02 de fevereiro de 2002. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Farmacêutico III

Requisitos: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Farmácia Bioquímica ou curso de farmácia graduado de acordo com a resolução CNE/CES 02 de fevereiro de 2002. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo e em Serviço de Hemoterapia devidamente declarada.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Farmacêutico IV

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Farmácia. Título de Especialista emitido pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia (Sobrafo), ou Residência na área de Oncologia ou Pós-Graduação Lato Sensu reconhecida pelo MEC, relacionada à farmácia oncológica ou ter atuado por três anos ou mais na área de oncologia, devendo ser comprovado por carteira de trabalho (CTPS) ou de contrato e declaração do serviço, com a devida descrição das atividades e período de atuação. Registro no Conselho de classe. Domínio do pacote office.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Fisioterapeuta

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Fisioterapia. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo na área de saúde ou Clínica de Reabilitação.

Salário: R$ 3.332,70;

Carga horária: 30 horas semanais.

Fonoaudiólogo

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Fonoaudiologia. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Nutricionista

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Nutrição. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Odontólogo bucomaxilo

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de nível superior em Odontologia, com especialização em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilo Facial, Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo em área de Bucomaxilo Facial.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Odontólogo (atendimento a portadores de necessidades especiais, síndromes e doenças raras)

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Odontologia, Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo em atendimento a pacientes portadores de necessidades especiais e doenças raras (angioedema, osteogênese imperfeita coagulopatias, e hemoglobinopatias e outros). Domínio do pacote office.

Salário: R$ 2.221,80;

Carga horária: 20 horas semanais.

Psicólogo

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de nível superior em Psicologia. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Terapeuta ocupacional

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de nível superior em Terapia Ocupacional. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo.

Salário: R$ 3.332,70;

Carga horária: 30 horas semanais.

Veterinário

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de nível superior em Medicina Veterinária. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo.

Salário: R$ 4.443,60;

Carga horária: 40 horas semanais.

Assistente administrativo I

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio. Domínio do Pacote Office (Windows, Word, Excel). Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo e/ou função administrativa, ou cargo superior ao pleiteado, com atuação comprovada em área administrativa.

Salário: R$ 1.889,72;

Carga horária: 40 horas semanais.

Assistente administrativo II

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de curso de nível Médio Técnico em Informática, e/ou Técnico em área correlata a Tecnologia da Informação e Comunicação. Domínio do Pacote Office (Windows, Word, Excel). Comprovar experiência mínima de seis meses em suporte técnico de informática ou cargo superior ao pleiteado, com atuação em área de informática.

Salário: R$ 1.889,72;

Carga horária: 40 horas semanais.

Auxiliar administrativo

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de curso de nível fundamental. Domínio do Pacote Office (Windows, Word, Excel). Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo e/ou função administrativa, ou cargo superior ao pleiteado, com atuação comprovada em área administrativa.

Salário: R$ 1.358,24;

Carga horária: 40 horas semanais

Auxiliar de serviços gerais

Requisito: Certificado de conclusão de curso de nível fundamental. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo/cargo correlato.

Salário: R$ 1.148,00;

Carga horária: 40 horas semanais.

Motorista I

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de curso de nível fundamental; Carteira de Habilitação Categoria (D) e Curso de Direção Defensiva atualizado, conforme estabelece a legislação. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo.

Salário: R$ 1.889,72;

Carga horária: 40 horas semanais.

Motorista II

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de curso de nível fundamental; Carteira de Habilitação Categoria (E) e Curso de Direção Defensiva atualizado conforme estabelece a legislação. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo.

Salário: R$ 1.889,72;

Carga horária: 40 horas semanais.

Motorista III (veículo de emergência)

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de curso de nível fundamental; Carteira de Habilitação Categoria (D), ser maior de 21 anos, ter Curso de Direção Defensiva atualizado e Curso de condutores de veículos de emergência (CVE atualizado) emitido por instituições credenciadas ao Detran, conforme estabelece a legislação. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo.

Salário: R$ 1.889,72;

Carga horária: 40 horas semanais.

Técnico em eletrônica

Requisito: certificado de conclusão de curso de nível médio profissionalizante na área de Eletrotécnica ou certificado de conclusão de curso de nível médio, acrescido de curso técnico na área de Eletrotécnica. Registro no Conselho de Classe. Domínio do Pacote Office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo.

Salário: R$ 2.362,15;

Carga horária: 40 horas semanais.

Técnico em enfermagem I

Requisito: formação técnica de nível médio em Técnico de Enfermagem. Registro no Conselho de Classe. Domínio do Pacote Office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo.

Salário: R$ 2.362,15;

Carga horária: 40 horas semanais.

Técnico em enfermagem II

Requisito: formação técnica de nível médio em Técnico de Enfermagem. Registro no Conselho de Classe. Domínio do Pacote Office. Comprovar experiência mínima de 12 (doze) meses no cargo, em Unidade Hospitalar, Unidade de Terapia Intensiva - UTI, Centro Cirúrgico, serviços de urgência emergência, UPA, Atendimento Pré-hospitalar ou Unidade de Remoção Móvel.

Salário: R$ 2.362,15;

Carga horária: 40 horas semanais.

Técnico em enfermagem III (pediatria)

Requisito: formação técnica de nível médio em Técnico de Enfermagem. Domínio do Pacote Office. Comprovar experiência mínima de 12 meses no cargo, na área de Pediatria em Unidade Hospitalar.

Salário: R$ 2.362,15;

Carga horária: 40 horas semanais.

Técnico em enfermagem IV

Requisito: formação técnica de nível médio em Técnico de Enfermagem, reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe. Domínio do Pacote Office. Comprovar experiência mínima de 12 meses no cargo, em Hemocentro ou Hemonúcleo.

Salário: R$ 2.362,15;

Carga horária: 40 horas semanais.

Técnico em imobilização ortopédica

Requisito: formação técnica de nível médio em Técnico em Imobilização Ortopédica ou Atestado de Capacidade Técnica emitida por Associação de Classe reconhecida pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Registro na Associação de Classe. Domínio do Pacote Office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo, em área de saúde.

Salário: R$ 2.362,15;

Carga horária: 40 horas semanais.

Técnico em laboratório

Requisito: formação técnica de nível médio em Técnico de Laboratório. Registro no Conselho de Classe. Domínio do Pacote Office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo.

Salário: R$ 2.362,15;

Carga horária: 40 horas semanais.

Técnico em laboratório (hemoterapia e agência transfusional)

Requisito: formação técnica de nível médio em Técnico de Laboratório. Registro no Conselho de Classe. Domínio do Pacote Office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo e em Serviço de Hemoterapia devidamente declarada.

Salário: R$ 2.362,15;

Carga horária: 40 horas semanais.

Técnico em necropsia

Requisito: formação técnica de nível médio em Técnico de Enfermagem. Registro no Conselho de Classe. Domínio do Pacote Office. Comprovar experiência mínima de seis meses no cargo e em Serviço de Necropsia devidamente declarado.

Salário: R$ 2.362,15;

Carga horária: 40 horas semanais.

Técnico em órtese e prótese

Requisito: formação técnica de nível médio em Técnico em Órtese e Prótese ou atestado/certificado emitida por Associação Brasileira que estiverem aptas à emitirem certificados/atestados de capacidade técnica ou experiência mínima de 12 meses em confecção de prótese de membro inferior ou superior. Domínio do Pacote Office.

Salário: R$ 2.362,15;

Carga horária: 40 horas semanais.

Técnico em radiologia

Requisito: formação técnica de nível médio em Técnico em Radiologia. Registro no Conselho de Classe. Domínio do Pacote Office (Windows, Word, Excel).

Salário: R$ 1.417,30;

Carga horária: 24 horas semanais.

Técnico em segurança do trabalho

Requisito: certificado de conclusão de curso de nível médio profissionalizante na área de Técnico em Segurança do Trabalho ou certificado de conclusão de curso de nível médio, acrescido de curso técnico na área de Técnico em Segurança do Trabalho. Registro emitido pelo Ministério do Trabalho e emprego. Domínio do Pacote Office (Windows, Word, Excel). Experiência de seis meses de atuação na área de Saúde.

Salário: R$ 2.362,15;

Carga horária: 40 horas semanais.

Telefonista

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio; curso

de Telefonista ou telemarketing, Domínio do Pacote Office (Windows, Word, Excel). Comprovar experiência de seis meses no cargo de Telefonista. Não serão aceitos outros cargos correlatos para contagem de tempo de serviço.

Salário: R$ 1.417,29;

Carga horária: 30 horas semanais.

Médico I

Requisito: diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior, acrescido de registro no CRM. Domínio do Pacote Office.

Médico II

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de Curso de Medicina, acrescido de registro no CRM. Residência médica em Toxicologia Médica reconhecida pelo MEC ou Título de Especialização em Toxicologia Médica - TEAMB ou experiência mínima de seis meses em Centro de Informação e Assistência Toxicológica - CIATox de abrangência nacional, Domínio do Pacote Office.

Médico III

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Medicina intensiva ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) acrescido de registro no CRM ou título de especialista em Medicina Intensiva expedido pela AMB, Curso de capacitação para determinação em Morte Encefálica conforme Resolução CFM Nº 2.173/2017, Domínio do Pacote Office.

Médico IV

Requisito: diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina, acrescido de registro no CRM. Comprovação de experiência mínima de um ano em Pediatria, Domínio do Pacote Office.

Médico V (regulação)

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de Curso de Nível Superior em Medicina. Registro no Conselho de Classe, Residência Médica em Medicina Intensiva, Urgência e Emergência, Clínica Médica e Pediatria ou Comprovação de experiência mínima de seis meses na área de atuação exigida no requisito do cargo que pleiteia. Domínio do Pacote Office.

Médico alergista

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Alergia e Imunologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico alergista pediátrico

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Pediatria e especialização em Alergia e Imunologia expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico anestesista

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica com habilitação em Anestesia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico angiologista

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Angiologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico cardiologista I

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Cardiologia, ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico cardiologista II

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Cardiologia com habilitação em Ecocardiografia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico cardiologista III

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Cardiologia Pediátrica ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico cirurgia cabeça e pescoço

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica com habilitação em Cirurgia cabeça e pescoço ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico cirurgião geral

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Cirurgia Geral ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), emitido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Geral, Domínio do Pacote Office.

Médico cirurgião plástico

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Cirurgia Plástica ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), emitido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Domínio do Pacote Office.

Médico cirurgião vascular

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Cirurgia Vascular ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), emitido pela Sociedade Brasileira de Angiologista e Cirurgia Vascular, Domínio do Pacote Office.

Médico clínica médica

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Clínica Médica ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), emitido pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Domínio do Pacote Office.

Médico dermatologista

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Dermatologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico do trabalho

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Medicina do Trabalho ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico em medicina física e reabilitação (fisiatra)

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Fisiatra ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico endocrinologista

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Endocrinologia e Metabologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico endocrinologista pediátrica

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Endocrinologia com área de atuação em Pediatria ou título de especialista expedido pela AMB/SBP, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico gastroenterologista I

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Gastroenterologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico gastroenterologista II

Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Gastroenterologia e área de atuação em Endoscopia Digestiva ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico gastroenterologista pediátrica

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Gastroenterologia com área de atuação em Pediatria ou Residência Médica em Pediatria com área de atuação em Gastroenterologia Pediátrica ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico geneticista

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Genética ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico geriatra

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Geriatria ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico ginecologia e obstetrícia

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Ginecologia e obstetrícia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico hematologista e hemoterapia

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Hematologia e hemoterapia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE). Comprovação de experiência mínima em seis meses em serviço de Hemoterapia, Domínio do Pacote Office.

Médico homeopata

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica com habilitação em Homeopatia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico infectologista

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica com habilitação em Infectologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico intensivista

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Medicina Intensiva, acrescido de registro no CRM ou título de especialista em Medicina Intensiva expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico intensivista pediátrico

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Medicina Intensiva Pediátrica, acrescido de registro no CRM ou Título de Especialista em Pediatria, reconhecido pela AMB/SBP em Terapia Intensiva, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico neonatologista

Requisito: diploma devidamente registrado de conclusão de Curso de Nível Superior em Medicina e Residência Médica em Neonatologia ou título de especialista em Pediatria, reconhecido pela AMIB/SBP em Neonatologia devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico nefrologista

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Nefrologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico nefrologista pediátrico

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Nefrologia Pediátrica ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico neurologista I

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Neurologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico neurologista II

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Neurologia com habilitação em Neurofisiologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE). Experiência em realização de exame de Eletroneuromiografia, Domínio do Pacote Office.

Médico neuropediatra

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Neuropediatria ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico nutrólogo

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Nutrologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico oftalmologista I

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Oftalmologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico oftalmologista II

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Oftalmologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE). Comprovação de experiência mínima de seis meses na área de retina clínica e cirúrgica. Domínio do Pacote Office.

Médico oftalmologista III

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Oftalmologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE). Comprovação de experiência mínima de seis meses na área de Transplante de córnea. Domínio do Pacote Office.

Médico oftalmologista IV

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Oftalmologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE). Comprovação de experiência mínima de seis meses na área de catarata e glaucoma (congênito e/ou clínico),

Domínio do Pacote Office.

Médico oftalmologista V

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Oftalmologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE).Comprovação de experiência mínima de seis meses na área de glaucoma cirúrgico. Domínio do Pacote Office.

Médico oftalmologista VI

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Oftalmologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE). Comprovação de experiência mínima de 06 (seis) meses na área de estrabismo. Domínio do Pacote Office.

Médico oncologista

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Onolologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico ortopedista e traumatologista I

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e residência médica em Ortopedia e traumatologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico ortopedista e traumatologista II (cirurgia de ombro)

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Ortopedia com habilitação em cirurgia de ombro ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), Domínio do Pacote Office.

Médico otorrinolaringologista

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em otorrinolaringologista ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico patologista

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em patologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico pediatra

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em pediatria ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico pneumologista

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em pneumologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico proctologista

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Proctologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico psiquiatra

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Psiquiatria ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico psiquiatra da infância e adolescência

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Psiquiatria, atuação na infância e adolescência ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico diagnóstico por imagem

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Título de Especialista em Diagnóstico por Imagem, expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), com experiência comprovada em ultrassonografia geral, ultrassonografia transfontanela, em partes moles, articular e superfícies, doppler e ultrassom obstétrico e ginecológico, Domínio do Pacote Office.

Médico radiologista e diagnóstico por imagem

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em radiologia e diagnóstico por imagem ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico reumatologista

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina e Residência Médica em Reumatologia ou título de especialista expedido pela AMB, acrescido de registro no Conselho Regional de Medicina (RQE), Domínio do Pacote Office.

Médico socorrista

Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina, acrescido de registro no CRM. Comprovação de experiência mínima de seis meses em serviço de saúde voltado ao atendimento de Urgência e Emergência (Sala de emergência, UPA/PA- sala vermelha, UTI- Adulto e Pediátrico, UADCAdulto e Pediátrico, CTQ- Adulto e Pediátrico, Pronto Socorro e Atendimento Pré-hospitalar, Domínio do Pacote Office.