Motos são furtadas de pátio credenciado ao Detran em Águia Branca

Entre os veículos subtraídos na madrugada desta quinta-feira (12), estavam uma motocicleta Honda XRE, uma Honda CG 125 Titan KS, uma Honda 160 Titan e uma Honda CG 125 Fan KS

Publicado em 12 de junho de 2025 às 16:50

O pátio é cercao por folhas de zinco e uma abertura foi feita para o furto das motos Crédito: Markinho Cruz

Quatro motocicletas foram furtadas do pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) na madrugada desta quinta-feira (12), no Córrego Delta, zona rural de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. >

Segundo o boletim da Polícia Militar, uma equipe foi acionada por uma funcionária da BR Estadia, empresa responsável pelo pátio de veículos apreendidos, credenciada ao Detran. Ela relatou aos policiais que, durante a madrugada, alguns suspeitos não identificados arrombaram a cerca de proteção do local e furtaram motocicletas que estavam apreendidas no pátio. >

Entre os veículos subtraídos, estavam uma motocicleta Honda XRE, uma Honda CG 125 Titan KS, uma Honda 160 Titan e uma Honda CG 125 Fan KS. A funcionária detalhou à polícia que a cerca que envolve o pátio é feita de metal tipo zinco.>

Na tarde desta quinta-feira (12), o delegado Daniel Nogueira Azevedo, titular da Delegacia de Polícia de Águia Branca, informou que uma das motos furtadas foi encontrada abandonada em Pancas e recuperada. Ele acrescentou ainda que imagens das câmeras de segurança do pátio registraram o crime e estão sendo analisadas pelos investigadores.>

Em nota (leia mais abaixo na íntegra), o Detran|ES confirmou o fato, disse que parte das motocicletas foram recuperadas, e que "foram inseridos no sistema eletrônico o comunicado de furto/roubo no registro dos veículos, o que favorece o monitoramento via Cerco Inteligente para possível recuperação e identificação dos criminosos". Após o posicionamento do Detran|ES, questionado, o delegado reforçou às 16h30 que apenas uma moto havia sido recuperada.>

A Polícia Civil informou que o fato segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Águia Branca e, que até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.>

A corporação acrescentou "que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas". >

A reportagem tenta localizar a empresa dona do pátio alvo do crime e o espaço segue aberto para manifestação.>

Nota do Detran|ES na íntegra: O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN|ES) confirma o furto de quatro motocicletas na madrugada do dia 12/06/2025, no pátio contratado em Águia Branca, conforme BU registrado junto à Polícia Civil pela empresa responsável pelo serviço. O Órgão informa que, até o momento, foram recuperadas duas motocicletas e foram inseridos no sistema eletrônico o comunicado de furto/roubo no registro dos veículos, o que favorece o monitoramento via Cerco Inteligente para possível recuperação e identificação dos criminosos. A Autarquia acrescenta que os pátios contratados são obrigados, por contrato, a terem sistema de videomonitoramento para segurança 24h e seguro para esses tipos de eventualidades. Informa, também, que está apurando o ocorrido para tomar as devidas medidas contratuais para responsabilizar a empresa, caso tenha havido algum tipo de descumprimento das obrigações acordadas entre as partes. O órgão está, inclusive, exigindo da empresa responsável pelo pátio o depósito de valores referentes ao seguro dos veículos, garantindo assim possíveis indenizações, que é responsabilidade das contratadas, após o prazo de 10 dias, no caso de não recuperação dos veículos.

