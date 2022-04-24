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Em todo o país

Prepare-se! 154 seleções e concursos abertos com salários de até R$ 30 mil

Oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade; veja a lista completa com prazos, salários e editais

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 19:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 abr 2022 às 19:26
Quem quer trabalhar na carreira pública tem 154 concursos públicos e processos seletivos disponíveis para se inscrever. Em todo o país, são mais de 21,8 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os postos são para cargos efetivos e temporários.
A maior remuneração está prevista no Ministério Público de Sergipe. Os novos procuradores vão receber um salário de R$ 30.404. A oferta é de cinco vagas e os interessados podem se inscrever até 30 de maio.
Corpo de Bombeiros do ES
Corpo de Bombeiros do ES tem 120 vagas Crédito: Divulgação/Sesp
No Espírito Santo, as inscrições para o concurso com 120 oportunidades no Corpo de Bombeiros seguem abertas até 9 de maio. Os candidatos precisam ter o nível médio completo, idade entre 18 e 28 anos e carteira de habilitação na categoria B.
154 seleções e concursos abertos com salários de até 30 mil reais

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