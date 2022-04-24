Prepare-se! 154 seleções e concursos abertos com salários de até R$ 30 mil

Quem quer trabalhar na carreira pública tem 154 concursos públicos e processos seletivos disponíveis para se inscrever. Em todo o país, são mais de 21,8 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os postos são para cargos efetivos e temporários.
A maior remuneração está prevista no Ministério Público de Sergipe. Os novos procuradores vão receber um salário de R$ 30.404. A oferta é de cinco vagas e os interessados podem se inscrever até 30 de maio.
No Espírito Santo, as inscrições para o concurso com 120 oportunidades no Corpo de Bombeiros seguem abertas até 9 de maio. Os candidatos precisam ter o nível médio completo, idade entre 18 e 28 anos e carteira de habilitação na categoria B.
154 seleções e concursos abertos com salários de até 30 mil reais