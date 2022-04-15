PM do ES divulga o que estudar para fazer os próximos concursos
Os interessados em participar de um dos concursos públicos da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) já podem começar a se preparar. A corporação divulgou na noite desta quinta-feira (14) o conteúdo programático para as provas objetivas de três dos cinco editais previstos para este ano.
Primeiramente, foi divulgado o que vai cair nas provas para quem concorrer ao Curso de Formação de Soldado Combatente (CFSd Combatente), o Curso de Formação de Soldado Músico (CFSd Músico) e o Curso de Formação de Soldado Auxiliar de Saúde (CFSd Auxiliar de Saúde).
Os conteúdos programáticos para os concursos de oficial do quadro da saúde e oficial músico serão publicados na próxima segunda-feira (18). O anúncio foi feito pelo comandante-geral da PM, Douglas Caus. Segundo ele, o lançamento dos editais será feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) nos próximos dias.
Ao todo, serão 1.111 vagas, distribuídas da seguinte maneira:
- Praças combatentes (soldados) - 1.000
- Oficiais médicos - 20
- Oficiais dentistas - 20
- Oficiais farmacêuticos/bioquímicos - 5
- Oficiais médicos veterinários - 2
- Oficiais enfermeiros - 10
- Praças especialistas em saúde - 30
- Oficiais músicos - 2
- Praças músicos - 22 (soldados)
As seleções serão organizadas pelo Instituto AOCP. Para os cargos de praças, o candidato precisa ter ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. Já para oficiais, o requisito é ter o nível superior.
CONFIRA OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
SOLDADO COMBATENTE
- HABILIDADES:
- Os itens do Exame Intelectual têm o intuito de avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio. Cada item do Exame Intelectual poderá abordar mais de um objeto de avaliação.
CONHECIMENTOS GERAIS:
- Língua Portuguesa:
- 1. Compreensão, interpretação e inferências de textos.
- 2. Tipologia e Gêneros textuais.
- 3. Variação Linguística.
- 4. O processo de comunicação e as funções da linguagem.
- 5. Relações semântico-lexicais, como metáfora, metonímia, antonímia, sinonímia, hiperonímia, hiponímia, reiteração, comparação, redundância e outras.
- 6. Norma ortográfica.
- 7. Morfossintaxe das classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, numerais e os seus respectivos empregos.
- 8. Verbo.
- 9. Concordância verbal e nominal.
- 10. Regência nominal e verbal.
- 11. Coesão e Coerência textuais. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação).
- 12. Pontuação.
- 13. Funções do “que” e do “se”.
- 14. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos.
- 15. Formação de palavras. Uso da Crase.
- Raciocínio Lógico e matemático:
- 1. Estruturas lógicas.
- 2. Lógica de argumentação.
- 3. Diagramas lógicos.
- 4. Teoria de conjuntos: conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais e reais.
- 5. Relações, Equações de 1º e 2º graus, sistemas.
- 6. Inequações do 1º e do 2º grau.
- 7. Funções do 1º grau e do 2º grau e sua representação gráfica.
- 8. Matrizes e Determinantes.
- 9. Sistemas Lineares.
- 10. Análise Combinatória.
- 11. Geometria espacial.
- 12. Geometria de sólidos.
- Geografia Geral, Brasil e do Espírito Santo:
- 1. A relação entre movimentos da Terra e a organização do espaço geográfico.
- 2. As paisagens mundiais.
- 3. A dinâmica da Litosfera.
- 4. Continentes e oceanos.
- 5. Relevo terrestre. Minerais e rochas.
- 6. Solos: práticas de manejo e conservação.
- 7. Regiões brasileiras, marcas do Brasil em todos os cantos.
- 8. Regiões do Espírito Santo.
- 9. A dinâmica relação entre os componentes das regiões.
- 10. Critérios de delimitação de regiões.
- 11. Regiões mundiais: geopolíticas, econômicas, Biomas e domínios morfoclimáticos.
- 12. A dinâmica da atmosfera: elementos e fatores, classificação e tipos de clima.
- 13. Fenômenos da natureza: alterações antrópicas e implicações em sua dinâmica global-local e local-global.
- 14. A dinâmica da hidrosfera: água no planeta.
- 15. Bacias hidrográficas, rios, lagos.
- 16. Águas oceânicas.
- História do Brasil e do Espírito Santo:
- 1. A sociedade colonial: economia, cultura, trabalho escravo, os bandeirantes e os jesuítas.
- 2. A independência e o nascimento do Estado brasileiro.
- 3. A organização do Estado monárquico.
- 4. A vida intelectual, política e artística no século XIX.
- 5. A organização política e econômica do Estado republicano.
- 6. A Primeira Guerra Mundial e seus efeitos no Brasil.
- 7. A revolução de 1930.
- 8. O Período Vargas.
- 9. A Segunda Guerra Mundial e os seus efeitos no Brasil.
- 10. Os governos democráticos, os governos militares e a Nova República.
- 11. A cultura do Brasil Republicano: arte e literatura.
- 12. História do Estado do Espírito Santo: colonização, povoamento, sociedade e indústrias.
SOLDADO MÚSICO
- HABILIDADES:
- Os itens do Exame Intelectual têm o intuito de avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio. Cada item do Exame Intelectual poderá abordar mais de um objeto de avaliação.
CONHECIMENTOS GERAIS:
- Língua Portuguesa:
- 1. Compreensão, interpretação e inferências de textos.
- 2. Tipologia e Gêneros textuais.
- 3. Variação Linguística.
- 4. O processo de comunicação e as funções da linguagem.
- 5. Relações semântico-lexicais, como metáfora, metonímia, antonímia, sinonímia, hiperonímia, hiponímia, reiteração, comparação, redundância e outras.
- 6. Norma ortográfica.
- 7. Morfossintaxe das classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, numerais e os seus respectivos empregos.
- 8. Verbo.
- 9. Concordância verbal e nominal.
- 10. Regência nominal e verbal.
- 11. Coesão e Coerência textuais. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação).
- 12. Pontuação.
- 13. Funções do “que” e do “se”.
- 14. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos.
- 15. Formação de palavras. Uso da Crase.
- Raciocínio Lógico e matemático:
- 1. Estruturas lógicas.
- 2. Lógica de argumentação.
- 3. Diagramas lógicos.
- 4. Teoria de conjuntos: conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais e reais.
- 5. Relações, Equações de 1º e 2º graus, sistemas.
- 6. Inequações do 1º e do 2º grau.
- 7. Funções do 1º grau e do 2º grau e sua representação gráfica.
- 8. Matrizes e Determinantes.
- 9. Sistemas Lineares.
- 10. Análise Combinatória.
- 11. Geometria espacial.
- 12. Geometria de sólidos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
- Conhecimentos específicos de música:
- 1 . Conteúdo Teoria Geral Da Música: Partes constitutivas da música: ritmo, melodia, harmonia, textura, timbre; Decifração de códigos musicais: notação musical, Síncopa e contratempo: Ligadura, armaduras de claves, acidentes, intervalos, escalas, acordes; Qualidades para interpretação: dinâmica, andamento, forma, estilo, gênero, caráter.
- 2. Conteúdo De Estruturação Musical – Harmonia: Escalas maiores e menores: formação de acordes, Ciclo de 5ªs, encadeamentos de acordes: formação de tríades e tétrades: classificação das tétrades: maior, menor, dominante, meio-diminuta, diminuta. Dominantes secundárias. Campo harmônico maior: tônica, dominante e subdominante. Acordes substitutos do campo harmônico maior. Modos antigos: jônio, dório, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio. Acordes diminutos e Cifragens em geral.
- 3. História Da Música: História da Música Ocidental: Música da Grécia, Música na Era Medieval, Música Renascentista, Música do período Barroco, Música Clássica, Música no Romantismo, Música do Século XX e XXI, História do Jazz e História da Música Brasileira.
- 4. Tonalidades maiores e menores.
- 5. Escalas e arpejos.
- 6. Compassos simples, compostos e mistos.
- 7. Claves e transposições.
- 8. Legato e staccato.
- 9. Agógica: dinâmicas, expressões e articulações.
- 10. Solfejo tonal e atonal.
SOLDADO AUXILIAR DE SAÚDE
- HABILIDADES:
- Os itens do Exame Intelectual têm o intuito de avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio. Cada item do Exame Intelectual poderá abordar mais de um objeto de avaliação.
CONHECIMENTOS GERAIS:
- Língua Portuguesa:
- 1. Compreensão, interpretação e inferências de textos.
- 2. Tipologia e Gêneros textuais.
- 3. Variação Linguística.
- 4. O processo de comunicação e as funções da linguagem.
- 5. Relações semântico-lexicais, como metáfora, metonímia, antonímia, sinonímia, hiperonímia, hiponímia, reiteração, comparação, redundância e outras.
- 6. Norma ortográfica.
- 7. Morfossintaxe das classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, numerais e os seus respectivos empregos.
- 8. Verbo.
- 9. Concordância verbal e nominal.
- 10. Regência nominal e verbal.
- 11. Coesão e Coerência textuais. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação).
- 12. Pontuação.
- 13. Funções do “que” e do “se”.
- 14. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos.
- 15. Formação de palavras. Uso da Crase.
- Raciocínio Lógico e matemático:
- 1. Estruturas lógicas.
- 2. Lógica de argumentação.
- 3. Diagramas lógicos.
- 4. Teoria de conjuntos: conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais e reais.
- 5. Relações, Equações de 1º e 2º graus, sistemas.
- 6. Inequações do 1º e do 2º grau.
- 7. Funções do 1º grau e do 2º grau e sua representação gráfica.
- 8. Matrizes e Determinantes.
- 9. Sistemas Lineares.
- 10. Análise Combinatória.
- 11. Geometria espacial.
- 12. Geometria de sólidos.
- Conhecimentos Básicos de Saúde Pública e Gestão de Saúde:
- 1. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde.
- 2. Evolução das políticas de saúde no Brasil.
- 3. Sistema Único de Saúde - SUS (Lei nº 8. 080/90 e Lei nº 8.142/90).
- 4. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011.
- 5. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde – COAP.
- 6. História natural e prevenção de doenças.
- 7. Epidemiologia.
- 8. Vigilância em Saúde e doenças de notificação compulsória.
- 9. Indicadores de níveis de saúde da população.
- 10. Sistemas de Informação em Saúde.
- 11. Notificação de doenças e agravos.
- 12. Participação popular e controle social.
- 13. Os Conselhos de Saúde.
- 14. Noções de planejamento em Saúde.
- 15. Os direitos dos usuários.
- 16. Humanização no SUS.
- 17. Políticas e Programas em Saúde Pública, Licitações e Contratos.
- 18. Princípios de Gestão de Materiais e Logística Aplicados.
- 19. Sistema de informação e gestão tecnológica.
- 20. Gestão de projetos em saúde.
- 21. Gestão de custos.
- 22. Planejamento Estratégico e Viabilidade de Investimentos em Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- Técnico em Farmácia:
- 1. Farmácia: conceito; estrutura organizacional e administrativa.
- 2. Ciclo da assistência farmacêutica: seleção; programação; aquisição; armazenamento e conservação; distribuição e dispensação de medicamentos.
- 3. Farmacocinética e farmacodinâmica: introdução à farmacologia; vias de administração; absorção, distribuição e eliminação de fármacos; interação de drogas; mecanismos moleculares de ação das drogas.
- 4. Princípios de farmacotécnica: cálculos em farmacotécnica; sistema métrico de massa e volume; formas farmacêuticas sólidas, semissólidas e líquidas; incompatibilidades químicas e físicas em manipulação farmacêutica.
- 5. Legislação sanitária farmacêutica: Portaria 344/98 e atualizações; Lei dos Medicamentos genéricos- Lei Nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 e alterações.
- 6. Conduta ética dos profissionais da área de saúde.
- 7. Princípios gerais de segurança no trabalho.
- 7.1 Prevenção e causas dos acidentes do trabalho.
- 7.2 Princípios de ergonomia no trabalho.
- 7.3 Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.
- Técnico em Laboratório:
- 1. Fundamentos de laboratório: conceito de solução, solvente e soluto, molaridade e normalidade.
- 2. Preparo de diferentes soluções utilizadas em laboratório.
- 3. Amostras biológicas destinadas à análise: procedimentos adequados de coleta, conservação, transporte, processamento e descarte.
- 4. Aparelhos: descrição, funcionamento e manutenção de centrífugas, balanças, estufas, autoclaves, banho-maria, micrótomos e microscópios de luz.
- 5. Biossegurança e boas práticas no laboratório clínico: métodos químicos e físicos dedesinfecção e esterilização utilizados em laboratórios clínicos.
- 6. Equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva.
- 7. Resíduos: manuseio, transporte e descarte.
- 8. Procedimentos Operacionais Padrão (POP), controle de qualidade interno e externo.
- 9. Conceitos de biologia celular e histologia.
- 10. Estrutura da célula: núcleo, citoplasma, organelas e inclusões citoplasmáticas.
- Técnico em Saúde Bucal:
- 1. Processamento de radiografias.
- 2. Orientação para a saúde bucal.
- 3. Acolhimento e preparo de paciente para o atendimento.
- 4. Noções da rotina de um consultório dentário.
- 5. Noções de arquivos específicos da odontologia: fichas de pacientes, radiografias, documentações.
- 6. Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares Conhecimento de limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho.
- 7. Conhecimento de todos os instrumentos utilizados nas práticas odontológicas.
- 8. Materiais dentários: indicação, proporção e manipulação.
- 9. Preparo de bandeja.
- 10. Medidas de proteção individual.
- 11. Noções de microbiologia e parasitologia.
- 12. Doenças transmissíveis na prática odontológica.
- 13. Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório.
- 14. Noções de ergonomia aplicados à odontologia.
- 15. Registro de dados e da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal.
- 16. Armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos.
- 17. Promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários.
- 18. Conservação e manutenção de equipamento e instrumental odontológico.
- 19. Noções de primeiros socorros.
- 20. relação paciente e profissional.
- Técnico de Enfermagem:
- 1. Noções básicas sobre anatomia e fisiologia.
- 2. Aspectos éticos e legais da assistência de enfermagem.
- 3. Assistência de enfermagem à mulher, criança, adolescente, adulto e idoso, nocontexto hospitalar e da atenção básica.
- 4. Assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência.
- 5. Assistência de enfermagem em intercorrências clínicas e cirúrgicas.
- 6. Segurança do paciente.
- 7. Assistência de enfermagem na prevenção e controle de doenças transmissíveis.
- 8. Políticas Públicas de saúde.
- 9. Assistência de enfermagem na prevenção e controle de doenças agudas e crônicas não transmissíveis.
- 10. Enfermagem no centro cirúrgico: atuação no pré-operatório, transoperatório e pós-operatório; Materiais e equipamentos básicos que compõem as salas de cirurgia e recuperação anestésica; rotinas de limpeza da sala de cirurgia.
- 11. Procedimentos técnicos em enfermagem.
- 12. Imunização: normas e procedimentos para vacinação.
- 13. Biossegurança nas ações de enfermagem: precauções universais, exposição a material biológico.
- Técnico de Veterinário:
- 1. Noções das atividades de vigilância sanitária.
- 2. Noções de segurança do trabalho.
- 3. Noções básicas de zoonoses de interesse da saúde pública.
- 4. Noções básicas de atendimento ao público.
- 5. Conhecimentos básicos das raças dos animais.
- 6. Noções básicas de anatomia veterinária.
- 7. Noções básicas de contenção física e manejo de animais.
- 8. Conhecimentos básicos de fisiologia veterinária.
- 9. Noções de comportamento e bem-estar animal.
- 10. Cuidados e procedimentos com paciente: nutrição do internado, vias de aplicação de medicamentos, conceitos de vacinação e vermifugação; realização e troca de pensos e bandagens, tricotomia, higiene do paciente e antissepsia da pele; auxílio à coleta de material biológico e não biológico; auxílio à realização de imobilização de ossos e articulações; auxílio à realização de cateterismos e sondagens; auxílio à realização de biopsia e a de exames complementares: eletrocardiograma, imagem e exames laboratoriais; limpezas de conduto auditivo e ocular, escovação dentária e corte de unhas; apoio nas manobras de auxílio ao parto e cuidados neonatais; cuidados e procedimentos destinados a infraestrutura hospitalar: higienização e desinfeção dos ambientes e equipamentos, assepsia e esterilização de materiais de itens críticos - material cirúrgico, endoscópios; destinação de resíduos biológicos e não biológicos; noções de biossegurança e proteção pessoal.