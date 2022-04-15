A Polícia Militar vai fazer concurso para soldados e oficiais Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. PM do ES divulga o que estudar para fazer os próximos concursos

Os interessados em participar de um dos concursos públicos da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) já podem começar a se preparar. A corporação divulgou na noite desta quinta-feira (14) o conteúdo programático para as provas objetivas de três dos cinco editais previstos para este ano.

Primeiramente, foi divulgado o que vai cair nas provas para quem concorrer ao Curso de Formação de Soldado Combatente (CFSd Combatente), o Curso de Formação de Soldado Músico (CFSd Músico) e o Curso de Formação de Soldado Auxiliar de Saúde (CFSd Auxiliar de Saúde).

Os conteúdos programáticos para os concursos de oficial do quadro da saúde e oficial músico serão publicados na próxima segunda-feira (18). O anúncio foi feito pelo comandante-geral da PM, Douglas Caus. Segundo ele, o lançamento dos editais será feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) nos próximos dias.

Ao todo, serão 1.111 vagas, distribuídas da seguinte maneira:

Praças combatentes (soldados) - 1.000

Oficiais médicos - 20

Oficiais dentistas - 20

Oficiais farmacêuticos/bioquímicos - 5

Oficiais médicos veterinários - 2

Oficiais enfermeiros - 10

Praças especialistas em saúde - 30

Oficiais músicos - 2

Praças músicos - 22 (soldados)

As seleções serão organizadas pelo Instituto AOCP. Para os cargos de praças, o candidato precisa ter ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. Já para oficiais, o requisito é ter o nível superior.

CONFIRA OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

SOLDADO COMBATENTE

HABILIDADES:

Os itens do Exame Intelectual têm o intuito de avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio. Cada item do Exame Intelectual poderá abordar mais de um objeto de avaliação.

CONHECIMENTOS GERAIS:



Língua Portuguesa:

1. Compreensão, interpretação e inferências de textos.

2. Tipologia e Gêneros textuais.

3. Variação Linguística.

4. O processo de comunicação e as funções da linguagem.

5. Relações semântico-lexicais, como metáfora, metonímia, antonímia, sinonímia, hiperonímia, hiponímia, reiteração, comparação, redundância e outras.

6. Norma ortográfica.

7. Morfossintaxe das classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, numerais e os seus respectivos empregos.

8. Verbo.

9. Concordância verbal e nominal.

10. Regência nominal e verbal.

11. Coesão e Coerência textuais. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação).

12. Pontuação.

13. Funções do “que” e do “se”.

14. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos.

15. Formação de palavras. Uso da Crase.



Raciocínio Lógico e matemático:

1. Estruturas lógicas.

2. Lógica de argumentação.

3. Diagramas lógicos.

4. Teoria de conjuntos: conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais e reais.

5. Relações, Equações de 1º e 2º graus, sistemas.

6. Inequações do 1º e do 2º grau.

7. Funções do 1º grau e do 2º grau e sua representação gráfica.

8. Matrizes e Determinantes.

9. Sistemas Lineares.

10. Análise Combinatória.

11. Geometria espacial.

12. Geometria de sólidos.

Geografia Geral, Brasil e do Espírito Santo:

1. A relação entre movimentos da Terra e a organização do espaço geográfico.

2. As paisagens mundiais.

3. A dinâmica da Litosfera.

4. Continentes e oceanos.

5. Relevo terrestre. Minerais e rochas.

6. Solos: práticas de manejo e conservação.

7. Regiões brasileiras, marcas do Brasil em todos os cantos.

8. Regiões do Espírito Santo.

9. A dinâmica relação entre os componentes das regiões.

10. Critérios de delimitação de regiões.

11. Regiões mundiais: geopolíticas, econômicas, Biomas e domínios morfoclimáticos.

12. A dinâmica da atmosfera: elementos e fatores, classificação e tipos de clima.

13. Fenômenos da natureza: alterações antrópicas e implicações em sua dinâmica global-local e local-global.

14. A dinâmica da hidrosfera: água no planeta.

15. Bacias hidrográficas, rios, lagos.

16. Águas oceânicas.

História do Brasil e do Espírito Santo:

1. A sociedade colonial: economia, cultura, trabalho escravo, os bandeirantes e os jesuítas.

2. A independência e o nascimento do Estado brasileiro.

3. A organização do Estado monárquico.

4. A vida intelectual, política e artística no século XIX.

5. A organização política e econômica do Estado republicano.

6. A Primeira Guerra Mundial e seus efeitos no Brasil.

7. A revolução de 1930.

8. O Período Vargas.

9. A Segunda Guerra Mundial e os seus efeitos no Brasil.

10. Os governos democráticos, os governos militares e a Nova República.

11. A cultura do Brasil Republicano: arte e literatura.

12. História do Estado do Espírito Santo: colonização, povoamento, sociedade e indústrias.

SOLDADO MÚSICO

HABILIDADES:

Os itens do Exame Intelectual têm o intuito de avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio. Cada item do Exame Intelectual poderá abordar mais de um objeto de avaliação.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Língua Portuguesa:

1. Compreensão, interpretação e inferências de textos.

2. Tipologia e Gêneros textuais.

3. Variação Linguística.

4. O processo de comunicação e as funções da linguagem.

5. Relações semântico-lexicais, como metáfora, metonímia, antonímia, sinonímia, hiperonímia, hiponímia, reiteração, comparação, redundância e outras.

6. Norma ortográfica.

7. Morfossintaxe das classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, numerais e os seus respectivos empregos.

8. Verbo.

9. Concordância verbal e nominal.

10. Regência nominal e verbal.

11. Coesão e Coerência textuais. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação).

12. Pontuação.

13. Funções do “que” e do “se”.

14. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos.

15. Formação de palavras. Uso da Crase.

Raciocínio Lógico e matemático:

1. Estruturas lógicas.

2. Lógica de argumentação.

3. Diagramas lógicos.

4. Teoria de conjuntos: conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais e reais.

5. Relações, Equações de 1º e 2º graus, sistemas.

6. Inequações do 1º e do 2º grau.

7. Funções do 1º grau e do 2º grau e sua representação gráfica.

8. Matrizes e Determinantes.

9. Sistemas Lineares.

10. Análise Combinatória.

11. Geometria espacial.

12. Geometria de sólidos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Conhecimentos específicos de música:

1 . Conteúdo Teoria Geral Da Música: Partes constitutivas da música: ritmo, melodia, harmonia, textura, timbre; Decifração de códigos musicais: notação musical, Síncopa e contratempo: Ligadura, armaduras de claves, acidentes, intervalos, escalas, acordes; Qualidades para interpretação: dinâmica, andamento, forma, estilo, gênero, caráter.

2. Conteúdo De Estruturação Musical – Harmonia: Escalas maiores e menores: formação de acordes, Ciclo de 5ªs, encadeamentos de acordes: formação de tríades e tétrades: classificação das tétrades: maior, menor, dominante, meio-diminuta, diminuta. Dominantes secundárias. Campo harmônico maior: tônica, dominante e subdominante. Acordes substitutos do campo harmônico maior. Modos antigos: jônio, dório, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio. Acordes diminutos e Cifragens em geral.

3. História Da Música: História da Música Ocidental: Música da Grécia, Música na Era Medieval, Música Renascentista, Música do período Barroco, Música Clássica, Música no Romantismo, Música do Século XX e XXI, História do Jazz e História da Música Brasileira.

4. Tonalidades maiores e menores.

5. Escalas e arpejos.

6. Compassos simples, compostos e mistos.

7. Claves e transposições.

8. Legato e staccato.

9. Agógica: dinâmicas, expressões e articulações.

10. Solfejo tonal e atonal.

SOLDADO AUXILIAR DE SAÚDE

HABILIDADES:

Os itens do Exame Intelectual têm o intuito de avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio. Cada item do Exame Intelectual poderá abordar mais de um objeto de avaliação.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Língua Portuguesa:

1. Compreensão, interpretação e inferências de textos.

2. Tipologia e Gêneros textuais.

3. Variação Linguística.

4. O processo de comunicação e as funções da linguagem.

5. Relações semântico-lexicais, como metáfora, metonímia, antonímia, sinonímia, hiperonímia, hiponímia, reiteração, comparação, redundância e outras.

6. Norma ortográfica.

7. Morfossintaxe das classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, numerais e os seus respectivos empregos.

8. Verbo.

9. Concordância verbal e nominal.

10. Regência nominal e verbal.

11. Coesão e Coerência textuais. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação).

12. Pontuação.

13. Funções do “que” e do “se”.

14. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos.

15. Formação de palavras. Uso da Crase.

Raciocínio Lógico e matemático :

: 1. Estruturas lógicas.

2. Lógica de argumentação.

3. Diagramas lógicos.

4. Teoria de conjuntos: conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais e reais.

5. Relações, Equações de 1º e 2º graus, sistemas.

6. Inequações do 1º e do 2º grau.

7. Funções do 1º grau e do 2º grau e sua representação gráfica.

8. Matrizes e Determinantes.

9. Sistemas Lineares.

10. Análise Combinatória.

11. Geometria espacial.

12. Geometria de sólidos.

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública e Gestão de Saúde:

1. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde.

2. Evolução das políticas de saúde no Brasil.

3. Sistema Único de Saúde - SUS (Lei nº 8. 080/90 e Lei nº 8.142/90).

4. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011.

5. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde – COAP.

6. História natural e prevenção de doenças.

7. Epidemiologia.

8. Vigilância em Saúde e doenças de notificação compulsória.

9. Indicadores de níveis de saúde da população.

10. Sistemas de Informação em Saúde.

11. Notificação de doenças e agravos.

12. Participação popular e controle social.

13. Os Conselhos de Saúde.

14. Noções de planejamento em Saúde.

15. Os direitos dos usuários.

16. Humanização no SUS.

17. Políticas e Programas em Saúde Pública, Licitações e Contratos.

18. Princípios de Gestão de Materiais e Logística Aplicados.

19. Sistema de informação e gestão tecnológica.

20. Gestão de projetos em saúde.

21. Gestão de custos.

22. Planejamento Estratégico e Viabilidade de Investimentos em Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Técnico em Farmácia:

1. Farmácia: conceito; estrutura organizacional e administrativa.

2. Ciclo da assistência farmacêutica: seleção; programação; aquisição; armazenamento e conservação; distribuição e dispensação de medicamentos.

3. Farmacocinética e farmacodinâmica: introdução à farmacologia; vias de administração; absorção, distribuição e eliminação de fármacos; interação de drogas; mecanismos moleculares de ação das drogas.

4. Princípios de farmacotécnica: cálculos em farmacotécnica; sistema métrico de massa e volume; formas farmacêuticas sólidas, semissólidas e líquidas; incompatibilidades químicas e físicas em manipulação farmacêutica.

5. Legislação sanitária farmacêutica: Portaria 344/98 e atualizações; Lei dos Medicamentos genéricos- Lei Nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 e alterações.

6. Conduta ética dos profissionais da área de saúde.

7. Princípios gerais de segurança no trabalho.

7.1 Prevenção e causas dos acidentes do trabalho.

7.2 Princípios de ergonomia no trabalho.

7.3 Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.

Técnico em Laboratório:

1. Fundamentos de laboratório: conceito de solução, solvente e soluto, molaridade e normalidade.

2. Preparo de diferentes soluções utilizadas em laboratório.

3. Amostras biológicas destinadas à análise: procedimentos adequados de coleta, conservação, transporte, processamento e descarte.

4. Aparelhos: descrição, funcionamento e manutenção de centrífugas, balanças, estufas, autoclaves, banho-maria, micrótomos e microscópios de luz.

5. Biossegurança e boas práticas no laboratório clínico: métodos químicos e físicos dedesinfecção e esterilização utilizados em laboratórios clínicos.

6. Equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva.

7. Resíduos: manuseio, transporte e descarte.

8. Procedimentos Operacionais Padrão (POP), controle de qualidade interno e externo.

9. Conceitos de biologia celular e histologia.

10. Estrutura da célula: núcleo, citoplasma, organelas e inclusões citoplasmáticas.

Técnico em Saúde Bucal:

1. Processamento de radiografias.

2. Orientação para a saúde bucal.

3. Acolhimento e preparo de paciente para o atendimento.

4. Noções da rotina de um consultório dentário.

5. Noções de arquivos específicos da odontologia: fichas de pacientes, radiografias, documentações.

6. Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares Conhecimento de limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho.

7. Conhecimento de todos os instrumentos utilizados nas práticas odontológicas.

8. Materiais dentários: indicação, proporção e manipulação.

9. Preparo de bandeja.

10. Medidas de proteção individual.

11. Noções de microbiologia e parasitologia.

12. Doenças transmissíveis na prática odontológica.

13. Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório.

14. Noções de ergonomia aplicados à odontologia.

15. Registro de dados e da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal.

16. Armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos.

17. Promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários.

18. Conservação e manutenção de equipamento e instrumental odontológico.

19. Noções de primeiros socorros.

20. relação paciente e profissional.

Técnico de Enfermagem:

1. Noções básicas sobre anatomia e fisiologia.

2. Aspectos éticos e legais da assistência de enfermagem.

3. Assistência de enfermagem à mulher, criança, adolescente, adulto e idoso, nocontexto hospitalar e da atenção básica.

4. Assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência.

5. Assistência de enfermagem em intercorrências clínicas e cirúrgicas.

6. Segurança do paciente.

7. Assistência de enfermagem na prevenção e controle de doenças transmissíveis.

8. Políticas Públicas de saúde.

9. Assistência de enfermagem na prevenção e controle de doenças agudas e crônicas não transmissíveis.

10. Enfermagem no centro cirúrgico: atuação no pré-operatório, transoperatório e pós-operatório; Materiais e equipamentos básicos que compõem as salas de cirurgia e recuperação anestésica; rotinas de limpeza da sala de cirurgia.

11. Procedimentos técnicos em enfermagem.

12. Imunização: normas e procedimentos para vacinação.

13. Biossegurança nas ações de enfermagem: precauções universais, exposição a material biológico.