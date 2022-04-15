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1.111 vagas

PM do ES divulga o que estudar para fazer os próximos concursos

A seleção para a corporação tem oportunidades para cargos de soldados - combatentes,  músicos e auxiliares de saúde - e também para oficiais

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 18:42

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 abr 2022 às 18:42
Segurança - Policial militar
A Polícia Militar vai fazer concurso para soldados e oficiais Crédito: Carlos Alberto Silva
PM do ES divulga o que estudar para fazer os próximos concursos
Os interessados em participar de um dos concursos públicos da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) já podem começar a se preparar. A corporação divulgou na noite desta quinta-feira (14) o conteúdo programático para as provas objetivas de três dos cinco editais previstos para este ano.
Primeiramente, foi divulgado o que vai cair nas provas para quem concorrer ao Curso de Formação de Soldado Combatente (CFSd Combatente), o Curso de Formação de Soldado Músico (CFSd Músico) e o Curso de Formação de Soldado Auxiliar de Saúde (CFSd Auxiliar de Saúde).
Os conteúdos programáticos para os concursos de oficial do quadro da saúde e oficial músico serão publicados na próxima segunda-feira (18). O anúncio foi feito pelo comandante-geral da PM, Douglas Caus. Segundo ele, o lançamento dos editais será feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) nos próximos dias.
Ao todo, serão 1.111 vagas, distribuídas da seguinte maneira:
  • Praças combatentes (soldados) - 1.000
  • Oficiais médicos - 20
  • Oficiais dentistas - 20
  • Oficiais farmacêuticos/bioquímicos - 5
  • Oficiais médicos veterinários - 2
  • Oficiais enfermeiros - 10
  • Praças especialistas em saúde - 30
  • Oficiais músicos - 2
  • Praças músicos - 22 (soldados)
As seleções serão organizadas pelo Instituto AOCP. Para os cargos de praças, o candidato precisa ter ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. Já para oficiais, o requisito é ter o nível superior.

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CONFIRA OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

SOLDADO COMBATENTE
  • HABILIDADES:
  • Os itens do Exame Intelectual têm o intuito de avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio. Cada item do Exame Intelectual poderá abordar mais de um objeto de avaliação.
CONHECIMENTOS GERAIS:
  • Língua Portuguesa: 
  • 1. Compreensão, interpretação e inferências de textos. 
  • 2. Tipologia e Gêneros textuais. 
  • 3. Variação Linguística. 
  • 4. O processo de comunicação e as funções da linguagem. 
  • 5. Relações semântico-lexicais, como metáfora, metonímia, antonímia, sinonímia, hiperonímia, hiponímia, reiteração, comparação, redundância e outras. 
  • 6. Norma ortográfica. 
  • 7. Morfossintaxe das classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, numerais e os seus respectivos empregos. 
  • 8. Verbo. 
  • 9. Concordância verbal e nominal. 
  • 10. Regência nominal e verbal. 
  • 11. Coesão e Coerência textuais. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). 
  • 12. Pontuação. 
  • 13. Funções do “que” e do “se”. 
  • 14. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 
  • 15. Formação de palavras. Uso da Crase.
  • Raciocínio Lógico e matemático:
  •  1. Estruturas lógicas. 
  • 2. Lógica de argumentação. 
  • 3. Diagramas lógicos. 
  • 4. Teoria de conjuntos: conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais e reais. 
  • 5. Relações, Equações de 1º e 2º graus, sistemas. 
  • 6. Inequações do 1º e do 2º grau. 
  • 7. Funções do 1º grau e do 2º grau e sua representação gráfica. 
  • 8. Matrizes e Determinantes. 
  • 9. Sistemas Lineares. 
  • 10. Análise Combinatória. 
  • 11. Geometria espacial. 
  • 12. Geometria de sólidos. 
  • Geografia Geral, Brasil e do Espírito Santo: 
  • 1. A relação entre movimentos da Terra e a organização do espaço geográfico. 
  • 2. As paisagens mundiais. 
  • 3. A dinâmica da Litosfera. 
  • 4. Continentes e oceanos. 
  • 5. Relevo terrestre. Minerais e rochas. 
  • 6. Solos: práticas de manejo e conservação. 
  • 7. Regiões brasileiras, marcas do Brasil em todos os cantos. 
  • 8. Regiões do Espírito Santo. 
  • 9. A dinâmica relação entre os componentes das regiões. 
  • 10. Critérios de delimitação de regiões. 
  • 11. Regiões mundiais: geopolíticas, econômicas, Biomas e domínios morfoclimáticos. 
  • 12. A dinâmica da atmosfera: elementos e fatores, classificação e tipos de clima. 
  • 13. Fenômenos da natureza: alterações antrópicas e implicações em sua dinâmica global-local e local-global. 
  • 14. A dinâmica da hidrosfera: água no planeta. 
  • 15. Bacias hidrográficas, rios, lagos. 
  • 16. Águas oceânicas.
  • História do Brasil e do Espírito Santo: 
  • 1. A sociedade colonial: economia, cultura, trabalho escravo, os bandeirantes e os jesuítas. 
  • 2. A independência e o nascimento do Estado brasileiro. 
  • 3. A organização do Estado monárquico. 
  • 4. A vida intelectual, política e artística no século XIX. 
  • 5. A organização política e econômica do Estado republicano. 
  • 6. A Primeira Guerra Mundial e seus efeitos no Brasil. 
  • 7. A revolução de 1930. 
  • 8. O Período Vargas. 
  • 9. A Segunda Guerra Mundial e os seus efeitos no Brasil. 
  • 10. Os governos democráticos, os governos militares e a Nova República. 
  • 11. A cultura do Brasil Republicano: arte e literatura. 
  • 12. História do Estado do Espírito Santo: colonização, povoamento, sociedade e indústrias.
SOLDADO MÚSICO
  • HABILIDADES: 
  • Os itens do Exame Intelectual têm o intuito de avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio. Cada item do Exame Intelectual poderá abordar mais de um objeto de avaliação.
CONHECIMENTOS GERAIS:
  • Língua Portuguesa: 
  • 1. Compreensão, interpretação e inferências de textos. 
  • 2. Tipologia e Gêneros textuais. 
  • 3. Variação Linguística. 
  • 4. O processo de comunicação e as funções da linguagem. 
  • 5. Relações semântico-lexicais, como metáfora, metonímia, antonímia, sinonímia, hiperonímia, hiponímia, reiteração, comparação, redundância e outras. 
  • 6. Norma ortográfica. 
  • 7. Morfossintaxe das classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, numerais e os seus respectivos empregos. 
  • 8. Verbo. 
  • 9. Concordância verbal e nominal. 
  • 10. Regência nominal e verbal. 
  • 11. Coesão e Coerência textuais. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). 
  • 12. Pontuação. 
  • 13. Funções do “que” e do “se”. 
  • 14. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 
  • 15. Formação de palavras. Uso da Crase.
  • Raciocínio Lógico e matemático: 
  • 1. Estruturas lógicas. 
  • 2. Lógica de argumentação. 
  • 3. Diagramas lógicos. 
  • 4. Teoria de conjuntos: conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais e reais. 
  • 5. Relações, Equações de 1º e 2º graus, sistemas. 
  • 6. Inequações do 1º e do 2º grau. 
  • 7. Funções do 1º grau e do 2º grau e sua representação gráfica.
  • 8. Matrizes e Determinantes. 
  • 9. Sistemas Lineares. 
  • 10. Análise Combinatória. 
  • 11. Geometria espacial. 
  • 12. Geometria de sólidos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
  • Conhecimentos específicos de música:
  • 1 . Conteúdo Teoria Geral Da Música: Partes constitutivas da música: ritmo, melodia, harmonia, textura, timbre; Decifração de códigos musicais: notação musical, Síncopa e contratempo: Ligadura, armaduras de claves, acidentes, intervalos, escalas, acordes; Qualidades para interpretação: dinâmica, andamento, forma, estilo, gênero, caráter. 
  • 2. Conteúdo De Estruturação Musical – Harmonia: Escalas maiores e menores: formação de acordes, Ciclo de 5ªs, encadeamentos de acordes: formação de tríades e tétrades: classificação das tétrades: maior, menor, dominante, meio-diminuta, diminuta. Dominantes secundárias. Campo harmônico maior: tônica, dominante e subdominante. Acordes substitutos do campo harmônico maior. Modos antigos: jônio, dório, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio. Acordes diminutos e Cifragens em geral. 
  • 3. História Da Música: História da Música Ocidental: Música da Grécia, Música na Era Medieval, Música Renascentista, Música do período Barroco, Música Clássica, Música no Romantismo, Música do Século XX e XXI, História do Jazz e História da Música Brasileira. 
  • 4. Tonalidades maiores e menores. 
  • 5. Escalas e arpejos. 
  • 6. Compassos simples, compostos e mistos. 
  • 7. Claves e transposições. 
  • 8. Legato e staccato. 
  • 9. Agógica: dinâmicas, expressões e articulações. 
  • 10. Solfejo tonal e atonal.
SOLDADO AUXILIAR DE SAÚDE
  • HABILIDADES: 
  • Os itens do Exame Intelectual têm o intuito de avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio. Cada item do Exame Intelectual poderá abordar mais de um objeto de avaliação.
CONHECIMENTOS GERAIS:
  • Língua Portuguesa: 
  • 1. Compreensão, interpretação e inferências de textos. 
  • 2. Tipologia e Gêneros textuais. 
  • 3. Variação Linguística. 
  • 4. O processo de comunicação e as funções da linguagem. 
  • 5. Relações semântico-lexicais, como metáfora, metonímia, antonímia, sinonímia, hiperonímia, hiponímia, reiteração, comparação, redundância e outras. 
  • 6. Norma ortográfica. 
  • 7. Morfossintaxe das classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, numerais e os seus respectivos empregos.
  • 8. Verbo. 
  • 9. Concordância verbal e nominal. 
  • 10. Regência nominal e verbal. 
  • 11. Coesão e Coerência textuais. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). 
  • 12. Pontuação. 
  • 13. Funções do “que” e do “se”. 
  • 14. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 
  • 15. Formação de palavras. Uso da Crase.
  • Raciocínio Lógico e matemático
  • 1. Estruturas lógicas. 
  • 2. Lógica de argumentação. 
  • 3. Diagramas lógicos.
  • 4. Teoria de conjuntos: conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais e reais. 
  • 5. Relações, Equações de 1º e 2º graus, sistemas. 
  • 6. Inequações do 1º e do 2º grau. 
  • 7. Funções do 1º grau e do 2º grau e sua representação gráfica. 
  • 8. Matrizes e Determinantes. 
  • 9. Sistemas Lineares.
  •  10. Análise Combinatória. 
  • 11. Geometria espacial.
  • 12. Geometria de sólidos.
  • Conhecimentos Básicos de Saúde Pública e Gestão de Saúde:
  • 1. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. 
  • 2. Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
  • 3. Sistema Único de Saúde - SUS (Lei nº 8. 080/90 e Lei nº 8.142/90). 
  • 4. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. 
  • 5. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde – COAP. 
  • 6. História natural e prevenção de doenças.
  • 7. Epidemiologia. 
  • 8. Vigilância em Saúde e doenças de notificação compulsória. 
  • 9. Indicadores de níveis de saúde da população. 
  • 10. Sistemas de Informação em Saúde.
  • 11. Notificação de doenças e agravos. 
  • 12. Participação popular e controle social. 
  • 13. Os Conselhos de Saúde. 
  • 14. Noções de planejamento em Saúde. 
  • 15. Os direitos dos usuários. 
  • 16. Humanização no SUS. 
  • 17. Políticas e Programas em Saúde Pública, Licitações e Contratos. 
  • 18. Princípios de Gestão de Materiais e Logística Aplicados. 
  • 19. Sistema de informação e gestão tecnológica. 
  • 20. Gestão de projetos em saúde.
  • 21. Gestão de custos. 
  • 22. Planejamento Estratégico e Viabilidade de Investimentos em Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
  • Técnico em Farmácia: 
  • 1. Farmácia: conceito; estrutura organizacional e administrativa.
  • 2. Ciclo da assistência farmacêutica: seleção; programação; aquisição; armazenamento e conservação; distribuição e dispensação de medicamentos. 
  • 3. Farmacocinética e farmacodinâmica: introdução à farmacologia; vias de administração; absorção, distribuição e eliminação de fármacos; interação de drogas; mecanismos moleculares de ação das drogas. 
  • 4. Princípios de farmacotécnica: cálculos em farmacotécnica; sistema métrico de massa e volume; formas farmacêuticas sólidas, semissólidas e líquidas; incompatibilidades químicas e físicas em manipulação farmacêutica. 
  • 5. Legislação sanitária farmacêutica: Portaria 344/98 e atualizações; Lei dos Medicamentos genéricos- Lei Nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 e alterações. 
  • 6. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. 
  • 7. Princípios gerais de segurança no trabalho. 
  • 7.1 Prevenção e causas dos acidentes do trabalho.
  •  7.2 Princípios de ergonomia no trabalho. 
  • 7.3 Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.
  • Técnico em Laboratório: 
  • 1. Fundamentos de laboratório: conceito de solução, solvente e soluto, molaridade e normalidade. 
  • 2. Preparo de diferentes soluções utilizadas em laboratório.
  • 3. Amostras biológicas destinadas à análise: procedimentos adequados de coleta, conservação, transporte, processamento e descarte. 
  • 4. Aparelhos: descrição, funcionamento e manutenção de centrífugas, balanças, estufas, autoclaves, banho-maria, micrótomos e microscópios de luz. 
  • 5. Biossegurança e boas práticas no laboratório clínico: métodos químicos e físicos dedesinfecção e esterilização utilizados em laboratórios clínicos. 
  • 6. Equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva. 
  • 7. Resíduos: manuseio, transporte e descarte. 
  • 8. Procedimentos Operacionais Padrão (POP), controle de qualidade interno e externo.
  • 9. Conceitos de biologia celular e histologia. 
  • 10. Estrutura da célula: núcleo, citoplasma, organelas e inclusões citoplasmáticas.
  • Técnico em Saúde Bucal: 
  • 1. Processamento de radiografias.
  •  2. Orientação para a saúde bucal. 
  • 3. Acolhimento e preparo de paciente para o atendimento.
  •  4. Noções da rotina de um consultório dentário.
  • 5. Noções de arquivos específicos da odontologia: fichas de pacientes, radiografias, documentações. 
  • 6. Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares Conhecimento de limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho.
  •  7. Conhecimento de todos os instrumentos utilizados nas práticas odontológicas. 
  • 8. Materiais dentários: indicação, proporção e manipulação. 
  • 9. Preparo de bandeja. 
  • 10. Medidas de proteção individual. 
  • 11. Noções de microbiologia e parasitologia. 
  • 12. Doenças transmissíveis na prática odontológica. 
  • 13. Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório. 
  • 14. Noções de ergonomia aplicados à odontologia. 
  • 15. Registro de dados e da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal. 
  • 16. Armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. 
  • 17. Promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários. 
  • 18. Conservação e manutenção de equipamento e instrumental odontológico.
  • 19. Noções de primeiros socorros. 
  • 20. relação paciente e profissional.
  • Técnico de Enfermagem: 
  • 1. Noções básicas sobre anatomia e fisiologia. 
  • 2. Aspectos éticos e legais da assistência de enfermagem. 
  • 3. Assistência de enfermagem à mulher, criança, adolescente, adulto e idoso, nocontexto hospitalar e da atenção básica. 
  • 4. Assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência.
  • 5. Assistência de enfermagem em intercorrências clínicas e cirúrgicas. 
  • 6. Segurança do paciente. 
  • 7. Assistência de enfermagem na prevenção e controle de doenças transmissíveis. 
  • 8. Políticas Públicas de saúde. 
  • 9. Assistência de enfermagem na prevenção e controle de doenças agudas e crônicas não transmissíveis. 
  • 10. Enfermagem no centro cirúrgico: atuação no pré-operatório, transoperatório e pós-operatório; Materiais e equipamentos básicos que compõem as salas de cirurgia e recuperação anestésica; rotinas de limpeza da sala de cirurgia. 
  • 11. Procedimentos técnicos em enfermagem.
  •  12. Imunização: normas e procedimentos para vacinação. 
  • 13. Biossegurança nas ações de enfermagem: precauções universais, exposição a material biológico.
  •  Técnico de Veterinário: 
  • 1. Noções das atividades de vigilância sanitária. 
  • 2. Noções de segurança do trabalho. 
  • 3. Noções básicas de zoonoses de interesse da saúde pública. 
  • 4. Noções básicas de atendimento ao público. 
  • 5. Conhecimentos básicos das raças dos animais. 
  • 6. Noções básicas de anatomia veterinária. 
  • 7. Noções básicas de contenção física e manejo de animais. 
  • 8. Conhecimentos básicos de fisiologia veterinária. 
  • 9. Noções de comportamento e bem-estar animal. 
  • 10. Cuidados e procedimentos com paciente: nutrição do internado, vias de aplicação de medicamentos, conceitos de vacinação e vermifugação; realização e troca de pensos e bandagens, tricotomia, higiene do paciente e antissepsia da pele; auxílio à coleta de material biológico e não biológico; auxílio à realização de imobilização de ossos e articulações; auxílio à realização de cateterismos e sondagens; auxílio à realização de biopsia e a de exames complementares: eletrocardiograma, imagem e exames laboratoriais; limpezas de conduto auditivo e ocular, escovação dentária e corte de unhas; apoio nas manobras de auxílio ao parto e cuidados neonatais; cuidados e procedimentos destinados a infraestrutura hospitalar: higienização e desinfeção dos ambientes e equipamentos, assepsia e esterilização de materiais de itens críticos - material cirúrgico, endoscópios; destinação de resíduos biológicos e não biológicos; noções de biossegurança e proteção pessoal.

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